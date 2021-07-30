В Днепропетровской области столкнулись 4 машины: есть жертвы
Источник:полиция Днепропетровской области
В селе Каменное, в Днепропетровской области, 29 июля случилась масштабная авария. В результате нее пострадали 4 человека, среди которых дети. Кроме того, один человек погиб.
Детали жуткой аварии
Трагедия случилась около 19:30 на автодороге Н-08 сообщением Днепр – Запорожье. С управлением не справился 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf.
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Водитель въехал в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в попутном направлении. После этого машины выехали на встречную полосу. Микроавтобус перевернулся и столкнулся с Daewoo Lanos и грузовиком Daf-CF.
По данным телеграм-канала "Днепр Сейчас", Mercedes-Benz Sprinter перевернулся, а легковушка вылетела в кусты. В то же время водитель Daewoo Lanos двигался во встречном направлении и шел на обгон грузовика. Однако он врезался в перевернутый микроавтобус.
В Днепропетровской области в ДТП попали 4 автомобиля
Что известно о пострадавших
- 30-летний водитель Mercedes погиб на месте происшествия.
- Водитель и 3 пассажиров Daewoo Lanos получили травмы. Известно, что среди них есть дети в возрасте 5 и 13 лет. Их отвезли в больницы.