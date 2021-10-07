На Днепропетровщине строят уникальную для Украины трассу: какой она будет выглядеть

Новую и уникальную трассу Н-31 строят на Днепропетровщине. За мостом через канал Днепр – Донбасс укладывают последние 29,5 километра дороги. Самая сложная часть дороги – 600-метровая эстакада. Ее построят через реку Орель.

Новую трассу строят по программе президента "Большая стройка". Об этом сообщили 7 октября.

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Уникальный способ строительства

На Днепропетровщине продолжается строительство новой трассы Н-31. Дорожные работники сводят ее круглосуточно. Сейчас за мостом через канал Днепр – Донбасс укладывают последние 29,5 километра дороги. Там возводят мосты и тоннели.

Сложнее всего построить 600-метровую эстакаду. Ее монтируют уникальным для Украины способом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В регионе воплощают самый масштабный дорожный проект. Строят современную трассу в Киевском направлении. Новую магистраль Н-31 возводят в обход сел Днепровского района. Сейчас по каналу Днепр – Донбасс прокладывают автодорогу и одновременно возводят мосты и тоннели»,

– отметил Резниченко.

Эстакаду возводят через реку Орель. За ней возводят еще три малых и больших моста. Сделать должны и тоннели для проезда сельхозтехники и свободного прохода животных.

Новая трасса на Днепропетровщине / Фото программы "Большая стройка"

Всего на участке за каналом будет более 50 искусственных сооружений. Длина трассы Н-31, которая будет проходить по Днепропетровской области составляет почти 60 километров.