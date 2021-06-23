На Днепропетровщине утонул 10-летний: нашли в 15 метрах от берега

23 июня 2021 , 11:27
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Источник:

ГСЧС Днепропетровщины

В Синельниковском районе Днепропетровской области утонул 10-летний мальчик. Ребенок пропал в реке и после этого его никто не видел. Впоследствии его нашли в 15 метрах от края берега.

Это случилось 22 июня в селе Андреевка. К спасателям из-за трагедии обратились примерно в 14:20.

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Спасатель возле реки, где утонул мальчик / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Когда нашли тело

  • На место сразу поехали 4 специалистов.
  • Они начали обследовать дно реки Гайчур.
  • В общем обследовали 50 квадратных метров дна.
  • Кроме этого, осмотрели 1,5 километров береговой линии.
  • Тело мальчика нашли в 16:43.
  • Оно было на глубине 2 метра.
  • После этого приехали медики, которые констатировали смерть.

Поиск затонувшего мальчика в Днепропетровской области: видео ГСЧС

Обратите внимание! В селе Колонтаев на Харьковщине 16 июня утонули двое несовершеннолетних. На берегу подростки оставили велосипеды, одежду и мобильные телефоны. Спасатели смогли их найти только на следующий день.


Место события, когда пропавшего уже нашли / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Автор: Олександр Марчак