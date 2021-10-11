Пожар произошел возле села Лобойковка Днепропетровского района утром 11 октября. Мужчину без признаков жизни нашли спасатели.

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Детали пожара

К спасателям поступило сообщение в 08:27. Микроавтобус горел на 43 километре Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Прибыв на место, работники ГСЧС выяснили, что авто стояло на временной остановке.

Во время ликвидации пожара в середине микроавтобуса спасатели обнаружили тело мужчины 1982 года рождения. В 08: 59 пожар локализовали, а через 15 минут его погасили.



Пожар в микроавтобусе на Днепропетровщине / Фото ГСЧС

На месте работали 4 спасателя, которые использовали одну спецтехнику. Причину и детали пожара выясняют.

В микроавтобусе на Днепропетровщине сгорел мужчина: видео