В Днепропетровской области в результате масштабной полицейской спецоперации задержали 6 человек и 16 объявили подозрения. Среди них – так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники преступной группировки.

Масштабная спецоперация правоохранителей

В течение 8 месяцев правоохранители собирали доказательства причастности криминальных авторитетов к организации и деятельности группировки, участники которой совершали преступления на территории нескольких областей.

Читайте также Разгромили бургерную: хулиганы в Днепре устроили драку – видео, фото

"Специализировались" они на вымогательстве средств с предпринимателей и фермеров за предоставление так называемой "криминальной крыши", выполнении различных преступлений на заказ, поставке наркотиков и других вещей в тюрьмы и СИЗО. Кроме того, собирали средства для пополнения воровского общака",

– сообщают в полиции.



На Днепропетровщине задержали нескольких криминальных "авторитетов" / Фото пресс-службы Нацполиции

1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного воздействия на территории области, к которой были привлечены более 250 работников МВД.

Всего правоохранители провели 43 санкционированных обыска по местам жительства и отбывания наказания фигурантов.

По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек – "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники группировки. Изъяли:

различное оружие;

сотни патронов различного калибра;

5 автомобилей;

60 телефонов;

наркотики и психотропы;

деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.



Масштабная спецоперация на Днепропетровщине / Фото пресс-службы Нацполиции

16 лицам сообщили о подозрениях

На основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые – сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

распространение преступного воздействия (часть 1 статьи 255-1);

распространение преступного воздействия в учреждениях отбывания наказаний (Часть 2 статьи 255-1);

распространение преступного воздействия субъектом повышенного преступного воздействия (часть 3 статьи 255-1);

организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании ("сходке") (часть 1 статьи 255-2);

обращение за применением преступного воздействия (часть 1 статьи 255-3).

Семерым подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым – содержание под стражей, еще одному – домашний арест. Рассмотрение в отношении других участников сейчас продолжается.



В Днепропетровской области задержали нескольких криминальных "авторитетов" / Фото пресс-службы Нацполиции

Масштабная спецоперация на Днепропетровщине: смотрите видео