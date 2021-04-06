Масштабная спецоперация на Днепропетровщине: задержали нескольких криминальных "авторитетов"
В Днепропетровской области в результате масштабной полицейской спецоперации задержали 6 человек и 16 объявили подозрения. Среди них – так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники преступной группировки.
Источник:Национальная полиция
Масштабная спецоперация правоохранителей
В течение 8 месяцев правоохранители собирали доказательства причастности криминальных авторитетов к организации и деятельности группировки, участники которой совершали преступления на территории нескольких областей.
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"Специализировались" они на вымогательстве средств с предпринимателей и фермеров за предоставление так называемой "криминальной крыши", выполнении различных преступлений на заказ, поставке наркотиков и других вещей в тюрьмы и СИЗО. Кроме того, собирали средства для пополнения воровского общака",
– сообщают в полиции.
На Днепропетровщине задержали нескольких криминальных "авторитетов" / Фото пресс-службы Нацполиции
1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного воздействия на территории области, к которой были привлечены более 250 работников МВД.
Всего правоохранители провели 43 санкционированных обыска по местам жительства и отбывания наказания фигурантов.
По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек – "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники группировки. Изъяли:
- различное оружие;
- сотни патронов различного калибра;
- 5 автомобилей;
- 60 телефонов;
- наркотики и психотропы;
- деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.
Масштабная спецоперация на Днепропетровщине / Фото пресс-службы Нацполиции
16 лицам сообщили о подозрениях
На основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые – сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- распространение преступного воздействия (часть 1 статьи 255-1);
- распространение преступного воздействия в учреждениях отбывания наказаний (Часть 2 статьи 255-1);
- распространение преступного воздействия субъектом повышенного преступного воздействия (часть 3 статьи 255-1);
- организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании ("сходке") (часть 1 статьи 255-2);
- обращение за применением преступного воздействия (часть 1 статьи 255-3).
Семерым подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым – содержание под стражей, еще одному – домашний арест. Рассмотрение в отношении других участников сейчас продолжается.
В Днепропетровской области задержали нескольких криминальных "авторитетов" / Фото пресс-службы Нацполиции
Масштабная спецоперация на Днепропетровщине: смотрите видео
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