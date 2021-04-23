На территории Днепропетровской области с 30 апреля запретят движение всех видов водного транспорта. Это распространяется на определенные места в большинстве рек и водоемов области. Такое решение приняли для защиты и возрождения рыбных запасов.

Запрет должны отменить после окончания периода нереста. На реках и водоемах он в этом году закончится 20 мая.

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Больше о запрете

Движение судов будет запрещено во всех местах, где происходит нерест рыбы. Это нужно для содействия экологической безопасности окружающей среды и безопасности людей.

Разрешат движение в этих местах лишь маломерным судам служб контроля водного пространства и спасателей.

Следить за выполнением новых правил будет Государственная служба морского и речного транспорта Украины.

В Сети опубликовали карту с нерестовыми участками. Ее разработало Государственное агентство рыбного хозяйства. Там также выделили некоторые водоемы Запорожской области.

Нерестовые участки 2021 года / Карта Google

Что такое нерест Процесс откладывания и оплодотворения икры у рыб. Некоторые виды для нереста идут из моря в реки. Нарушение нерестилищ приводит к сокращению численности многих видов рыб.

Обратите внимание! Возле поселка Вакуленцы, что под Полтавой, недалеко от плотины 11 апреля перевернулась лодка с людьми. Там погибли 3 чиновника областной администрации.