Это случилось на улице Трубников в городе Никополь 27 мая. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
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Более об этом инциденте
- Как рассказала потерпевшая Инна Росличенко, она ехала тогда в маршрутке №22 и планировала выйти на остановке "Магазин Свит".
- Женщина встала перед окончанием поездки, однако водитель слишком резко затормозил.
- Тогда она не удержалась за поручни и полетела в сторону передних дверей автобуса.
- Там зацепилась за пластмассовый ограничитель и ударилась головой о ступеньки.
- На лице женщины появились раны, из которых сильно текла кровь.
- Когда у водителя попросили аптечку, он признался, что в салоне ее нет.
- Тогда другие пассажиры вызвали скорую помощь.
- Впоследствии потерпевшая обнародовала фото своего изувеченного лица.
Жительница Никополя, которая упала в маршрутке / Фото Vgorode
Что было после приезда медиков
Сотрудники скорой сразу вкололи потерпевшей обезболивающее и наложили на лицо повязку. Впоследствии ее отвезли в травматологию.
Медики диагностировали много травм:
- закрытую черепно-мозговую травму;
- сотрясение мозга
- надрыв внутренней части верхней губы;
- открытый перелом костей;
- а также ушиб носа.
По словам потерпевшей, она сейчас находится на стационарном лечении в неврологии. Там она уже потратила на лечение более 7,5 тысяч гривен.
На нос женщины наложили 3 шва, а также провели часть необходимых исследований. Однако до полного выздоровления далеко, поэтому неизвестно сколько денег еще на это пойдет.
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Муж потерпевшей попытался привлечь к ответственности водителя маршрутки, где это случилось. Однако он и его руководство даже не попытались пообщаться на эту тему. Обращались ли в полицию касательно инцидента – неизвестно.