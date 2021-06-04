Все лицо было в крови: в маршрутке на Днепропетровщине травмировалась женщина – фото

На Днепропетровщине сильно травмировалась пассажирка маршрутки. Это случилось из-за того, что водитель резко затормозил. У женщины было сильно разбито лицо, но ей не смогли оказать первую помощь – аптечки в транспорте не было.

Это случилось на улице Трубников в городе Никополь 27 мая. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

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Более об этом инциденте

Как рассказала потерпевшая Инна Росличенко, она ехала тогда в маршрутке №22 и планировала выйти на остановке "Магазин Свит".

Женщина встала перед окончанием поездки, однако водитель слишком резко затормозил.

Тогда она не удержалась за поручни и полетела в сторону передних дверей автобуса.

Там зацепилась за пластмассовый ограничитель и ударилась головой о ступеньки.

На лице женщины появились раны, из которых сильно текла кровь.

Когда у водителя попросили аптечку, он признался, что в салоне ее нет.

Тогда другие пассажиры вызвали скорую помощь.

Впоследствии потерпевшая обнародовала фото своего изувеченного лица.



Жительница Никополя, которая упала в маршрутке / Фото Vgorode

Что было после приезда медиков

Сотрудники скорой сразу вкололи потерпевшей обезболивающее и наложили на лицо повязку. Впоследствии ее отвезли в травматологию.

Медики диагностировали много травм:

закрытую черепно-мозговую травму;

сотрясение мозга

надрыв внутренней части верхней губы;

открытый перелом костей;

а также ушиб носа.

По словам потерпевшей, она сейчас находится на стационарном лечении в неврологии. Там она уже потратила на лечение более 7,5 тысяч гривен.

На нос женщины наложили 3 шва, а также провели часть необходимых исследований. Однако до полного выздоровления далеко, поэтому неизвестно сколько денег еще на это пойдет.

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Муж потерпевшей попытался привлечь к ответственности водителя маршрутки, где это случилось. Однако он и его руководство даже не попытались пообщаться на эту тему. Обращались ли в полицию касательно инцидента – неизвестно.