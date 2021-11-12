Правоохранители нашли в арендованных квартирах деньги на сумму около 500 000 гривен и 12 000 долларов. Об этом сообщили 12 ноября.
Обратите внимание Продумала целую схему: в Одессе врач подделывала COVID-сертификаты
Продавали в телеграм-канале
Объявления о своих услугах злоумышленники размещали в специально созданном телеграм-канале.
Правоохранители провели обыски в помещениях типографии и по месту жительства участников группы. Им удалось изъять:
- компьютерную и оргтехнику;
- более 70 печатей и штампов медицинских учреждений;
- бланки строгой отчетности медицинских учреждений;
- около 800 тысяч гривен.
Сейчас полицейские решают вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. К тому же разыскивают других причастных лиц.
Днепропетровская прокуратура разоблачила группу по подделке COVID-сертификатов / Фото Офиса генпрокурора
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Нацполиция Днепропетровщины при оперативном сопровождении СБУ.
У злоумышленников нашли 500 тысяч гривен и 12 тысяч долларов / Фото Офиса генпрокурора