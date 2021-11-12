Днепропетровская прокуратура разоблачила еще одну преступную группу по подделке COVID-паспортов

Трое жителей Киевщины создали в арендованных квартирах подпольное изготовление COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Они продавали фальшивые документы через интернет, а отправляли их по почте.

Правоохранители нашли в арендованных квартирах деньги на сумму около 500 000 гривен и 12 000 долларов. Об этом сообщили 12 ноября.

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Продавали в телеграм-канале

Объявления о своих услугах злоумышленники размещали в специально созданном телеграм-канале.

Правоохранители провели обыски в помещениях типографии и по месту жительства участников группы. Им удалось изъять:

компьютерную и оргтехнику;

более 70 печатей и штампов медицинских учреждений;

бланки строгой отчетности медицинских учреждений;

около 800 тысяч гривен.

Сейчас полицейские решают вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. К тому же разыскивают других причастных лиц.



Днепропетровская прокуратура разоблачила группу по подделке COVID-сертификатов / Фото Офиса генпрокурора

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Нацполиция Днепропетровщины при оперативном сопровождении СБУ.



У злоумышленников нашли 500 тысяч гривен и 12 тысяч долларов / Фото Офиса генпрокурора