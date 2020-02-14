Днепропетровские подростки самостоятельно задержали "закладчиков"

Двое подростков заметили, как недалеко от торгового центра двое подозрительных людей что-то спрятали в "уютном месте". Ребята смогли самостоятельно поймать нарушителей.

В Днепре двое подростков решили самостоятельно разобраться с нарушителями, сообщает патрульная полиция города.

К теме: Двух патрульных поймали на сбыте марихуаны в Николаеве: фото

Ребята подошли к мужчинам, которые что-то прятали, и увидели в руках у них слип-пакеты. В этот момент охрана торгового центра вмешалась и вызвала полицию. Подростки смогли задержать "закладчиков" до приезда патрульных.

Правоохранители обыскали задержанных ими людей и обнаружили 40 слип-пакетов с неизвестным веществом, которое похоже на наркотическое.

Доказательства были изъяты, а нарушителей доставили в отделение полиции.



Полиция вручила благодарность за помощь / Фото: Нацполиция