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      Днепропетровские подростки самостоятельно задержали "закладчиков"

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      Подростки задержали "закладчиков" / Facebook.com

      Двое подростков заметили, как недалеко от торгового центра двое подозрительных людей что-то спрятали в "уютном месте". Ребята смогли самостоятельно поймать нарушителей.

      В Днепре двое подростков решили самостоятельно разобраться с нарушителями, сообщает патрульная полиция города.

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      Ребята подошли к мужчинам, которые что-то прятали, и увидели в руках у них слип-пакеты. В этот момент охрана торгового центра вмешалась и вызвала полицию. Подростки смогли задержать "закладчиков" до приезда патрульных.

      Правоохранители обыскали задержанных ими людей и обнаружили 40 слип-пакетов с неизвестным веществом, которое похоже на наркотическое.

      Доказательства были изъяты, а нарушителей доставили в отделение полиции.

      поліція
      Полиция вручила благодарность за помощь / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Днепра Наркотики Криминальные новости Криминал
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