Днепропетровский университет внутренних дел спрятал цену строительства нового корпуса

Новый корпус одного из ведущих в регионе университетов внутренних дел должны построить почти за 159 миллионов гривен. Однако, конкретные цены на услуги и материалы и итоговая смета не опубликованы.

Итоговые ведомости ресурсов и сметы не опубликованы. Это не позволяет сравнить цены материалов и оборудования по рыночной стоимости, говорится в публикации "Наших денег".

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Соответственно, пока невозможно проверить, завышали ли стоимость материалов, чтобы на этом "подзаработать".

Кто выиграл тендер

По данным из Prozzoro, Днепропетровский государственный университет внутренних дел 15 мая заказал строительство Обществу с ограниченной ответственностью "Партнер-Групп Лтд". Строительство нового корпуса, по результатам тендера, по адресу проспект Гагарина, 26 должны построить за 157, 93 миллионов гривен.

Цена сделки лишь на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 160,43 миллиона гривен. Единственным конкурентом победителя было днепровское предприятие "Акваэнерго-Буд" Александра Денисова с уставным капиталом 1 100 гривен. Как отмечают журналисты, никто не снижал цену в ходе аукциона.

Созданая в 2009 году запорожская "Партнер-Групп Лтд" принадлежит Александру Кайшеву и Игорю Воронову. Вместе с Кайшевым зарегистрирована Наиля Кайшева, которая является соучредителем КС "Первая будощадкаса "Рассвет" (прекращается), а ранее была бухгалтером "Жилсервис "Рассвет" Елены Сабашук, жены бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Петра Сабашука.

С 2016 года фирма-победитель получила мелких подрядов на 2,96 миллиона гривен.

Наличие опыта фирма подтвердила тремя аналогичными договорами: за 2013 год с ПАО "Запорожтрансформатор" о реконструкции спортивных сооружений Дворца спорта и с Чао "Запорожкокс" о ремонт корпусов.

Что известно об этом университете? Заведение основано еще при Брежневе в 1966 году. Тогда это была Днепропетровская специальная средняя школа милиции МВД СССР. В 1992 она была реорганизована в Днепропетровское училище милиции МВД Украины, в 1997 преобразовано в высшее учебное заведение – Днепропетровский юридический институт МВД Украины.



В 2001-м на базе института создана Юридическая академия МВД Украины, в 2005 был реорганизован в Днепропетровский государственный университет внутренних дел.



В 2016 году Днепропетровский государственный университет внутренних дел признан лучшим учебным заведением региона в области права.

Где располагается Днепропетровский государственный университет внутренних дел