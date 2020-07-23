На Днепропетровщине перевернулся маршрутный автобус: много пострадавших
В Днепропетровской области 23 июля произошло ДТП с маршруткой. "Газель" съехала с дороги, слетела в кювет и перевернулась. Пострадали 15 пассажиров.
Пострадали 15 пассажиров
Авария произошла вблизи села Шульговка в Петриковском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области в Фейсбуке.
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Микроавтобус двигался по маршруту Каменское – СТ "Чайка". По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. "Газель" в кювете перевернулась.
Всего в момент аварии в маршрутном автобусе находились 20 пассажиров. 15 из них получили травмы. Пострадавших пришлось госпитализировать.
Водитель с места ДТП скрылся
Водитель маршрутки с места ДТП скрылся. Сейчас правоохранители занимаются его поиском. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.