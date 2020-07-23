В Днепропетровской области 23 июля произошло ДТП с маршруткой. "Газель" съехала с дороги, слетела в кювет и перевернулась. Пострадали 15 пассажиров.

Пострадали 15 пассажиров

Авария произошла вблизи села Шульговка в Петриковском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области в Фейсбуке.

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Микроавтобус двигался по маршруту Каменское – СТ "Чайка". По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. "Газель" в кювете перевернулась.

Всего в момент аварии в маршрутном автобусе находились 20 пассажиров. 15 из них получили травмы. Пострадавших пришлось госпитализировать.

Водитель с места ДТП скрылся

Водитель маршрутки с места ДТП скрылся. Сейчас правоохранители занимаются его поиском. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Обратите внимание! Уголовное производство по факту ДТП откроют за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.