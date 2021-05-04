Группировку из 4 человек разоблачили правоохранители Днепропетровской области. Члены банды, как утверждают следователи, занимались вербовкой и содержанием людей в трудовом рабстве.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники заставляли людей выполнять тяжелые работы. Потерпевших жестоко наказывали, а за проделанную работу им не платили.

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Работали трудовые рабы на ферме в Магдалиновском районе Днепропетровщины.

Жили в бараках

Следователи говорят, что группировка состояла из 4 мужчин и 62-летней женщины. Она подбирала людей и переправляла их на место жительства.

Пострадавшим, которые находились в трудном положении, злоумышленники обещали высокую зарплату и достойные условия труда. При этом люди попадали в настоящее рабство.

Их заставляли выполнять тяжелую работу по уходу с животными. Удерживали их в бараках. Людей почти не кормили.

Мужчины контролировали работу "работников" и занимались их содержанием. Среди злоумышленников – гражданин Азербайджана, чей вид и временное проживание в Украине заканчивается 14 мая этого года.

Полицейские задержали членов группировки год назад. Недавно материалы уголовного производства направили в суд. Женщине и мужчинам сообщили о подозрении в совершении торговли людьми.

Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Также суд может конфисковать имущество членов банды.