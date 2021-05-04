Почти не кормили и били: на Днепропетровщине людей держали в трудовом рабстве
Группировку из 4 человек разоблачили правоохранители Днепропетровской области. Члены банды, как утверждают следователи, занимались вербовкой и содержанием людей в трудовом рабстве.
Источник:полиция Днепропетровской области
Правоохранители выяснили, что злоумышленники заставляли людей выполнять тяжелые работы. Потерпевших жестоко наказывали, а за проделанную работу им не платили.
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Работали трудовые рабы на ферме в Магдалиновском районе Днепропетровщины.
Жили в бараках
- Следователи говорят, что группировка состояла из 4 мужчин и 62-летней женщины. Она подбирала людей и переправляла их на место жительства.
- Пострадавшим, которые находились в трудном положении, злоумышленники обещали высокую зарплату и достойные условия труда. При этом люди попадали в настоящее рабство.
- Их заставляли выполнять тяжелую работу по уходу с животными. Удерживали их в бараках. Людей почти не кормили.
- Мужчины контролировали работу "работников" и занимались их содержанием. Среди злоумышленников – гражданин Азербайджана, чей вид и временное проживание в Украине заканчивается 14 мая этого года.
Полицейские задержали членов группировки год назад. Недавно материалы уголовного производства направили в суд. Женщине и мужчинам сообщили о подозрении в совершении торговли людьми.
Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Также суд может конфисковать имущество членов банды.
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