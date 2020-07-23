Трагедія сталась 23 липня у Петриківському районі Дніпропетровської області. Під час руху перекинувся трактор, у якому були двоє підлітків. Один з хлопців загинув, інший – травмований.

Трактор удалось поднять только с помощью спецтехники

Жуткий случай произошел на околице села Ивановка. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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Сообщение о ДТП поступило в 12:22. В Ивановку прибыла группа спасателей. Они и обнаружили, что под опрокинувшимся трактором оказались двое ребят – 2004 и 2007 годов рождения.

Поднять трактор удалось только с помощью спецтехники. В спасательной операции принимали участие 6 работников ГСЧС.

Один из подростков погиб на месте

К сожалению, старший юноша от полученных травм скончался на месте. Младшего экстренно госпитализировали. Пострадавшего подростка направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства, как именно произошла ужасная авария.



Трактор поднимали с помощью спецтехники / Фото ГСЧС