В селе Николаевка Днепропетровской области 28 апреля похоронили бойца Ивана Ковалёвского. Он погиб накануне на Востоке от вражеского выстрела в спину.

Его с войны ждали трое детей и жена. Погибшему бойцу было 48 лет.

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Больше о гибели

Пуля вражеского снайпера попала в спину мужчине, когда тот стоял на наблюдательном пункте. От пробитого позвоночника и брюшной полости он сразу умер. Впервые об этом сообщил Городенковский городской совет.

Как проходили похороны

Церемонию прощания провели по всем военным канонам

Хоронили героя с участием почетного караула и военного оркестра.

В память о павшем бойце звучал военный салют.

Гроб покрыли Государственным Флагом Украины.

Его впоследствии вместе с Грамотой скорби и уважения от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины передал семье погибшего начальник отдела морально-психологического обеспечения войск ОК "Север".

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Что известно об Иване Ковалёвском

У мужчины был позывной "Африка". Он получил его, поскольку раньше служил в Сьерра-Леоне. Еще 6 лет назад защитник уже получал ранения в зоне АТО.

В 2015 году боец подорвался на растяжке и получил тяжелые травмы. Лечился Ковалёвский в Днепропетровском госпитале. Однако впоследствии снова вернулся на фронт.

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