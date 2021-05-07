Чиновник горсовета и предприниматель фирмы-подрядчика разработали преступную схему. Были ли в ней задействованы другие лица – устанавливают правоохранители.
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Что известно о масштабной краже госсредств
- Частная фирма проводила ремонт в городском сквере.
- Чиновник Каменского городского совета и предприниматель сговорились: работники фирмы вносили неправдивые сведения в актах выполненных работ.
- Таким образом им удалось присвоить 8 миллионов гривен.
Какова ответственность за преступление
- Правоохранители провели обыск на рабочем месте чиновника.
- Полиция открыла уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
- За это чиновнику грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.