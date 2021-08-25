Событие получило огласку 25 августа, однако информацию обнародовали еще 20 августа. Окружной суд Днепра удовлетворил ходатайство облпрокуратуры.
Интересно Сколько чиновников не сдали экзамен по государственному языку и какой у них уровень украинского
В решении отмечают, что суд считает неуместным сохранять региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Он выступил против решения Днепровского облсовета. Ведь это противоречит действующему закону Украины О государственном языке.
Это решение вступит в силу тогда, когда закончится период подачи апелляционных заявлений от всех участников дела.