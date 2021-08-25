В Днепропетровской области суд отменил региональный статус русского языка

Суд отменил статус русского языка как регионального в Днепропетровской области. В решении отмечают, что это противоречит действующему закону Украины.

Событие получило огласку 25 августа, однако информацию обнародовали еще 20 августа. Окружной суд Днепра удовлетворил ходатайство облпрокуратуры.

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В решении отмечают, что суд считает неуместным сохранять региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Он выступил против решения Днепровского облсовета. Ведь это противоречит действующему закону Украины О государственном языке.

Региональный статус русского языка в Украине был действительным по закону Кивалова-Колесниченко. Его отменили еще 28 февраля 2018 года.

Это решение вступит в силу тогда, когда закончится период подачи апелляционных заявлений от всех участников дела.