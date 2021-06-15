Закидала младенцев в разбитое окно свекрови: на Днепропетровщине убили 4-месячного ребенка

На Днепропетровщине женщина разбила окно свекрови и закидала ей младенцев. Как следствие, от полученных травм умер 4-месячный ребенок. Это случилось, потому что пожилая женщина отказалась нянчить внуков.
О заседании, где фигурировала женщина, сообщили 15 июня. Оно происходило накануне в Петриковском районном суде.
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Более об убийстве ребенка
- Трагедия произошла еще в ноябре 2019 года.
- Женщина пришла в дом свекрови оставить детей.
- Пожилая женщина в этот момент после продолжительной болезни была частично парализована.
- Поэтому отказалась сидеть с двумя 4-месячными младенцами.
- Когда невестка получила отказ, то начала ссору.
- Затем она разбила окно дома и пыталась забросить детей внутрь.
- Один младенец получил травму головы и многочисленные телесные повреждения.
- Однако мать не обратилась к медикам за помощью.
- Поэтому впоследствии ребенок умер.
Что решил суд
На заседании злоумышленница признала свою вину лишь частично. Ее судили по двум статьям Уголовного кодекса:
- "Убийство по неосторожности";
- "Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии".
Женщину признали виновной по 2 обвинениями. Поэтому суд назначил ей наказание в виде 4 лет тюрьмы.Обратите внимание! 13 апреля 37-летнего уроженца Волыни приговорили к 13 годам заключения. Его признали виновным в жестоком убийстве 6-летнего ребенка в Деснянском районе Киева. Однако, несмотря на отягчающие обстоятельства, максимально возможного срока наказания для него не выбрали.