Закидала младенцев в разбитое окно свекрови: на Днепропетровщине убили 4-месячного ребенка

15 июня 2021 , 11:28
Читати новину українською

Источник:

прокуратура Днепропетровской области

На Днепропетровщине женщина разбила окно свекрови и закидала ей младенцев. Как следствие, от полученных травм умер 4-месячный ребенок. Это случилось, потому что пожилая женщина отказалась нянчить внуков.

О заседании, где фигурировала женщина, сообщили 15 июня. Оно происходило накануне в Петриковском районном суде.

Другой случай Трагедия во Львове: из окна многоэтажки выпала 2-летний ребенок

Более об убийстве ребенка

  • Трагедия произошла еще в ноябре 2019 года.
  • Женщина пришла в дом свекрови оставить детей.
  • Пожилая женщина в этот момент после продолжительной болезни была частично парализована.
  • Поэтому отказалась сидеть с двумя 4-месячными младенцами.
  • Когда невестка получила отказ, то начала ссору.
  • Затем она разбила окно дома и пыталась забросить детей внутрь.
  • Один младенец получил травму головы и многочисленные телесные повреждения.
  • Однако мать не обратилась к медикам за помощью.
  • Поэтому впоследствии ребенок умер.

Что решил суд

На заседании злоумышленница признала свою вину лишь частично. Ее судили по двум статьям Уголовного кодекса:

  • "Убийство по неосторожности";
  • "Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии".

Женщину признали виновной по 2 обвинениями. Поэтому суд назначил ей наказание в виде 4 лет тюрьмы.

Обратите внимание! 13 апреля 37-летнего уроженца Волыни приговорили к 13 годам заключения. Его признали виновным в жестоком убийстве 6-летнего ребенка в Деснянском районе Киева. Однако, несмотря на отягчающие обстоятельства, максимально возможного срока наказания для него не выбрали.
Автор: Олександр Марчак