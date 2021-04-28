В городе Каменское Днепропетровской области 27 апреля задержали мужчину, который неоднократно грабил офисы и магазины. Обычно он прикрывал лицо резиновой или медицинской маской и угрожал пистолетом. У него обнаружили оружие и боеприпасы.

Личность предполагаемого грабителя разоблачили после очередного нападения на офис кредитного учреждения. Им оказался 33-летний местный житель.

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Пистолет, с которыми мужчина совершал ограбление / Фото Нацполиции

Что нашли у него дома

Правоохранители Каменского после установления личности подозреваемого пришли к нему с обыском.

В его доме нашли пистолет, резиновые маски и корпус гранаты.

Следователи считают, что это все он использовал в совершении преступлений.

Уже установили все ограбления, к которым он может быть причастен. Но их количество не сообщается.

Сейчас выясняют были ли у него напарники.



Часть гранаты, которую нашли в доме злоумышленника / Фото Нацполиции

Какое наказание за такие преступления

Полицейские открыли уголовное производство по статье о разбое. По ней злоумышленник может получить от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Вскоре злоумышленнику должны избрать меру пресечения.

Обратите внимание! В Харькове мужчина 21 апреля напал на работницу обменника валют. Он ударил ее и угрожал оружием. Вор завладел 1,6 миллиона гривен и сбежал.