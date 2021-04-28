Надевал резиновую маску и угрожал: задержали серийного грабителя из Днепропетровщины – фото
В городе Каменское Днепропетровской области 27 апреля задержали мужчину, который неоднократно грабил офисы и магазины. Обычно он прикрывал лицо резиновой или медицинской маской и угрожал пистолетом. У него обнаружили оружие и боеприпасы.
Источник:Полиция Днепропетровской области
Личность предполагаемого грабителя разоблачили после очередного нападения на офис кредитного учреждения. Им оказался 33-летний местный житель.
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Пистолет, с которыми мужчина совершал ограбление / Фото Нацполиции
Что нашли у него дома
- Правоохранители Каменского после установления личности подозреваемого пришли к нему с обыском.
- В его доме нашли пистолет, резиновые маски и корпус гранаты.
- Следователи считают, что это все он использовал в совершении преступлений.
- Уже установили все ограбления, к которым он может быть причастен. Но их количество не сообщается.
- Сейчас выясняют были ли у него напарники.
Часть гранаты, которую нашли в доме злоумышленника / Фото Нацполиции
Какое наказание за такие преступления
Полицейские открыли уголовное производство по статье о разбое. По ней злоумышленник может получить от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Вскоре злоумышленнику должны избрать меру пресечения.
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