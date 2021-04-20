Ликвидировал груду секонда: днепровский активист убрал свалку с одеждой – фото, видео
Житель Днепра Вадим Шуйдин инициировал уборку свалки вблизи поселка Чапли. На фото видно, что для утилизации разбросанных вещей пришлось вызвать самосвал.
Источник:фейсбук Вадима Шуйдина
Генеральную уборку на природе устроили 18 апреля, в воскресенье. Количество мешков с вещами сложно посчитать даже на фотографиях.
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Что известно о ликвидации свалки с вещами
Вадим Шуйдин 8 месяцев назад снял стихийную свалку вещей недалеко от Днепра.
Стихийная свалка вещей в августе 2020 года: видео
Местные власти пообещали ликвидировать его через несколько дней еще в августе 2020 года, однако за это время местные чиновники не выполнили обещание.
Инициатор ликвидации мусоровзалища под Днепром / Фото Вадима Шуйдина
Тогда мужчина решил действовать самостоятельно-он вместе с единомышленниками ликвидировал свалку.
Поляна, где раньше лежали вещи из секонда / Фото Вадима Шуйдина
Надеюсь своим примером привлечь как можно больше людей к проблеме стихийных свалок и вывоза мусора в леса и балки. Убирать еще много, но все в наших силах,
- написал Шуйдин.
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