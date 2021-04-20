Житель Днепра Вадим Шуйдин инициировал уборку свалки вблизи поселка Чапли. На фото видно, что для утилизации разбросанных вещей пришлось вызвать самосвал.

Генеральную уборку на природе устроили 18 апреля, в воскресенье. Количество мешков с вещами сложно посчитать даже на фотографиях.

К теме Шприцы, капельницы и пробирки: в Трускавце обнаружили свалку с медицинскими отходами – фото

Что известно о ликвидации свалки с вещами

Вадим Шуйдин 8 месяцев назад снял стихийную свалку вещей недалеко от Днепра.

Стихийная свалка вещей в августе 2020 года: видео

Местные власти пообещали ликвидировать его через несколько дней еще в августе 2020 года, однако за это время местные чиновники не выполнили обещание.

Инициатор ликвидации мусоровзалища под Днепром / Фото Вадима Шуйдина

Тогда мужчина решил действовать самостоятельно-он вместе с единомышленниками ликвидировал свалку.

Поляна, где раньше лежали вещи из секонда / Фото Вадима Шуйдина

Надеюсь своим примером привлечь как можно больше людей к проблеме стихийных свалок и вывоза мусора в леса и балки. Убирать еще много, но все в наших силах,

- написал Шуйдин.