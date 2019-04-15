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      Днепровский металлургический завод остановился из-за преступных схем

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      Днепровский металлургический завод
      Днепровский металлургический завод / dnepr24.com.ua

      Остановка предприятия произошла в 2017 году – это привело к вынужденному выезду из города его жителей, невыплатам зарплат, даже невозможности закупать питание для школ.

      Одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом – Днепровский металлургический завод – в 2017 году остановил производство продукции из-за реализации схем, которые применяются для вывода средств с предприятия и для организации процедуры банкротства. Об этом сообщает "5 канал" в программе расследований "Особый взгляд".

      При этом, остановка градообразующего предприятия привела к вынужденному выезду из города его жителей в поисках работы. Городу было нечем выплачивать социальные платежи – прежде всего зарплаты – даже закупать питание в школах. Об этом заявил первый заместитель городского головы Каменского Александр Чернышов.

      "При 1 млрд 600 тыс. грн – это у нас общий объем бюджета, поступления компании около 350-400 млн грн. То есть, в принципе, очень значительная часть. И когда в 2017 году были перебои с поставкой сырья по определенным причинам, и когда 2-3 месяца комбинат, в принципе, не работал... это местному бюджету было немножко тяжеловато. Даже социальные гарантии просто свои выплачивать. Это зарплаты, это медикаменты, это питание по школам, по садам, это оплата энергоносителей. Мы тогда были вынуждены даже брать (средства – 5.UA) в казне суда", – рассказал он.

      По данным журналистов, остановка предприятия произошла в 2017 году, когда генеральный директор ИСД Олег Мкртчян, который позже был арестован в России за мошенничество, вместе со своим родственником Рафиком Дау едва не уничтожил предприятие.

      По обнародованной схеме, Днепровский металлургический комбинат по указанию гендиректора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ связывают с самим Мкртчаном родственные связи) на производство продукции. Однако после их получения, деньги были выведены в компанию с кипрской пропиской, тем самым оставив завод без оборотных средств, что вынудило остановить производство.

      Однако, схема, которая привела к остановке Днепровского металлургического завода, по словам журналистов, еще не завершена. Несмотря на то, что новый менеджмент вывел комбинат из "крутого пике", долги бывших управленцев могут вновь поставить предприятие на колени. Теперь компания, которая давала средства ДМК, и которые были затем выведены в кипрскую компанию, требует их вернуть.

      "Компания International Transit S.A.L. Offshore (Ливан) требует у ДМК вернуть аванс в размере $38 млн. А это более 1 млрд грн. Решение суда в пользу иностранной компании может привести к банкротству комбината", – говорится в материале.

      Также сообщается, что по словам директора Днепровского меткомбината Александра Подкорытова, металлургический комбинат вообще не предназначен для остановки – речь идет о технологической невозможности запустить мощности завода после их остановки.

      blog_ava
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      Теги: Металургия Днепропетровская область
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