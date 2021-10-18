В Днепровской больнице Мечникова COVID-реанимация переполнена в несколько раз

В Днепровской областной клинической больнице Мечникова в несколько раз переполнена COVID-реанимация. В одной палате находится 28 серьезно больных пациентов.

Врачи каждую ночь пытаются спасать больных, но пока ситуация не улучшается. Об этом рассказал генеральный директор больницы Мечникова Сергей Рыженко 18 октября.

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Ситуация с каждым разом осложняется

Сергей Рыженко говорит, что COVID-реанимация в больнице Мечникова переполнена в несколько раз. В 6-коечной палате находится 28 очень серьезных пациентов. Все они дышат с помощью аппаратов.

Все дышат так же через устройства, не сказав ни слова. Они высказывают свои пожелания только жестами... Некоторые счастливчики переходят на ковид-терапию. Им удалось одолеть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается",

– пишет генеральный директор больницы.

Врач говорит, что впереди еще одна тяжелая ночь. Он восхищен врачами, которые прекрасно выполняют работу и дальше остаются сильными.

COVID-реанимация в больнице Мечникова переполнена: видео

18 октября в Днепропетровской области ввели красную зону карантина. За минувшие сутки там зафиксировали 782 новых случая инфицирования коронавирусом.