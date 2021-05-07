Это стало известно после лабораторных исследований продукции из магазина на улице Александра Поля. Также такое печенье поставляли во Львовский магазин "Форвард–КД" на улице Сиреневой, 2.

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Что именно было в печенье

Канцероген содержал пальмовое масло, которое использовал производитель сладостей. Специалисты обнаружили там 3-монохлор-1,2-пропандиола. Вредное пальмовое масло изготовила Немецкая компания Olenex Edible Oils GmbH, Brake.

Что это было за печенье

Опасный продукт произвели в Польше. Его производителем является компания Bogutti Sp. Z.o.o., Zlotoklos.

Издание 056.ua сообщает, что речь идет о печенье с апельсиновым кремом и шоколадными крошками Bogutti LA GUSTOSA.

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Фото печенья, где обнаружили канцерогены / Фото Mers Mak

Какой вред от таких веществ

Канцерогенами называют вещества, которые способствуют образованию и развитию раковых заболеваний. Их использование в пищевых продуктах является нарушением Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Согласно этому закону продавец такой продукции должен немедленно начать изъятия продуктов из продажи. После этого сеть должна отчитаться об этом Госпродпотребслужбе.