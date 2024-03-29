Министр энергетики Герман Галущенко, комментируя очередную массированную атаку, отметил, что оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. На этот раз враг ударил по объектам Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей.
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Расположение Днестровской ГЭС
Ночью оккупационные войска использовали массовую комбинированную атаку, чтобы в очередной раз нанести удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.
В частности, во время массированной атаки на Украину враг выбрал целью Каневскую и Днестровскую ГЭС. Неподалеку последней отработали силы противовоздушной обороны, однако известно о повреждениях.
Днестровская ГЭС является одной из гидроэлектростанции на Днестре, что в Черновицкой области. На правом берегу реки, вместе со строительством ГЭС, построен город энергетиков – Новоднестровск.
Известно, что в результате попытки оккупантов нанести удар по объекту взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки.
Впрочем, к счастью, проблемы с водоснабжением нет.
Днестровская ГЭС на карте:
Что известно о ночной вражеской атаке: основное
- В ночь на 29 марта 2024 года оккупанты нанесли мощный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего для этой атаки враг использовал 99 средств воздушного нападения. В частности, под ударом оказался объект критической инфраструктуры в Прикарпатье.
- Так, сначала противник запустил десятки ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарска, а также Курской области. Речь идет о 60 "Шахедах". Кроме того, с разных аэродромов были осуществлены пуски 5 типов ракет. Работа сил ПВО продолжалась несколько часов. В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели.
- В ДТЭК заявили, что россияне били по трем теплоэлектростанциям. Там серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. В результате атаки на Днепропетровщине ранения получил энергетик.