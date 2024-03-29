Министр энергетики Герман Галущенко, комментируя очередную массированную атаку, отметил, что оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. На этот раз враг ударил по объектам Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей.

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Расположение Днестровской ГЭС

Ночью оккупационные войска использовали массовую комбинированную атаку, чтобы в очередной раз нанести удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.

В частности, во время массированной атаки на Украину враг выбрал целью Каневскую и Днестровскую ГЭС. Неподалеку последней отработали силы противовоздушной обороны, однако известно о повреждениях.

Днестровская ГЭС является одной из гидроэлектростанции на Днестре, что в Черновицкой области. На правом берегу реки, вместе со строительством ГЭС, построен город энергетиков – Новоднестровск.

Известно, что в результате попытки оккупантов нанести удар по объекту взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки.

Впрочем, к счастью, проблемы с водоснабжением нет.

Напомним, что утром 31 октября 2022 года российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Украине. В частности, тогда было зафиксировано попадание ракеты на территории Днестровской ГЭС.

Днестровская ГЭС на карте:

Что известно о ночной вражеской атаке: основное