Где расположена Днестровская ГЭС, которую хотел поразить враг: показываем на карте

В ночь на 29 марта враг нанес ракетный удар по территории Украины. Оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру нашего государства.

Министр энергетики Герман Галущенко, комментируя очередную массированную атаку, отметил, что оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. На этот раз враг ударил по объектам Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей.

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Расположение Днестровской ГЭС

Ночью оккупационные войска использовали массовую комбинированную атаку, чтобы в очередной раз нанести удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.

В частности, во время массированной атаки на Украину враг выбрал целью Каневскую и Днестровскую ГЭС. Неподалеку последней отработали силы противовоздушной обороны, однако известно о повреждениях.

Днестровская ГЭС является одной из гидроэлектростанции на Днестре, что в Черновицкой области. На правом берегу реки, вместе со строительством ГЭС, построен город энергетиков – Новоднестровск.

Известно, что в результате попытки оккупантов нанести удар по объекту взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки.

Впрочем, к счастью, проблемы с водоснабжением нет.

Напомним, что утром 31 октября 2022 года российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Украине. В частности, тогда было зафиксировано попадание ракеты на территории Днестровской ГЭС.

Днестровская ГЭС на карте:

Что известно о ночной вражеской атаке: основное