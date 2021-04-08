У Дніпрі повідомляють про декілька спроб викрадання дітей у житловому масиві "Парус". Описи ймовірного викрадача в усіх випадках збігаються. Проте мотиви чоловіка наразі невідомі.

Мешканці діляться історіями в "батьківських чатах" – виявляється спроб було щонайменше три. Проте до поліції жодна з мам не звернувся.

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Що відомо про спроби викрадення дітей

Перший інцидент стався 5 квітня в житловому масиві "Парус". Невідомий намагався викрасти дитину на очах у мами. Зупинити його допомогли перехожі.

За кілька днів у батьківських чатах в дитсадках і школах з'явилась інформація про схожий випадок, який стався біля Трофимівського ринку. Тоді чоловік, схожий за описом намагався вкрасти дворічну дитину в магазині, просто взявши за руку. Мама, яка стояла поруч, здійняла галас і чоловік відступив.

Мати двох дітей, яка приїжджає до 141 школи Дніпра, аби забрати їх, звернула увагу на групу чоловіків на підозрілому авто із затонованими вікнами. Вона наголошує, що сумнівні чоловіки понад годину спостерігали за входом до школи з незрозумілими цілями.

Вона ж розказала, що поблизу магазину АТБ того ж дня, коли вона помітила підозріле авто, знову чоловік намагався викрасти неповнолітнього. За описом він був схожий на ймовірного викрадача з попередніх розповідей.

Зверніть увагу! Прикмети "викрадача дітей" мами називають схожі: високий, худорлявої статури, немолодий – близько 50 років. Один зі школярів ще розповів, що у його кривдника була борода і болотні очі.

У поліції повідомили, що бачили інформацію у ЗМІ, проте до правоохоронців із відповідними заявами ніхто не звертався. Матеріал зареєстрували, наразі її перевіряють.



Приклад повідомлень у соцмережах / Скриншот з інстаграму

Як не допустити викрадення дитини: