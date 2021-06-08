Він перебував в пастці близько 5 діб. До його визволення залучили 3 працівників ДСНС.

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Що відомо про чоловіка, який застряг у трубі

  • Інцидент трапився у котельні на вулиці Космічній.
  • 55-річний чоловік самостійно забрався до технічного приміщення.
  • А там – заліз та застряг у трубі на рівні 3 поверху.
  • Самостійно вибратися в нього не вийшло.
  • Рятувальники мотузкою спустили його до 1 поверху.
  • Там його забрали медики швидкої.
  • З попереднім діагнозом "виснаження" його госпіталізовали до міської клінічної лікарні № 2.

чоловік заліз в котельню та застряг в трубі у Дніпрі
Приміщення, де застряг чоловік/ Фото ДСНС

 