У Дніпрі вночі 11 травня в приватному секторі Індустріального района загорівся будинок. Власник загинув: він намагався загасити вогонь самотужки.

Вогонь охопив територію понад 50 квадратних метрів. До її гасіння залучили 17 вогнеборців та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. До теми Пожежа у Львові біля мотозаводу: людей знімали вишкою з 9 поверху – фото, відео Пожежа в Дніпрі: деталі Повідомлення про пожежу у будинку на вулиці Змагання надійшло до служби порятунку о 02:35.

Горів триповерховий приватний будинок.

У Дніпрі вночі горів приватний будинок / Фото ДСНС На місці події працівники ДСНС встановили, що осередок займання – у гаражі, на першому поверсі.

Рятувальники локалізували пожежу о 03:13, а ліквідували о 03:40.

Після того, як вогнеборцям вдалось загасити полум'я, вони виявили обгоріле тіло чоловіка.

Вогнеборці гасили пожежу майже впродовж години / Фото ДСНС Ймовірно, він загинув, коли намагався самостійно ліквідувати пожежу в гаражі.

Знищені вогнем приміщення / Фото ДСНС Вогонь знищив легковий автомобіль Mercedes, гараж та утеплювач будинку.

Каркас від згорілого авто / Фото ДСНС Ліквідація пожежі рятувальниками: відео