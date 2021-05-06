У Дніпрі жінка сіла на лавку, оскільки їй стало погано. Незадовго після цього вона впала. Коли медики приїхали, вони змогли лише констатувати смерть.

Це трапилося 5 травня на вулиці Універсальній. Померла жінка, якій було 37 років.

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Жінка спершу сказала, що її болить серце. Поряд був її чоловік, коли вона впала на землю, він одразу зателефонував у швидку.

Наразі офіційно цю інформацію не коментували. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із поліцією Дніпра, щоб дізнатись чи фіксували правоохоронці таку подію.

Зверніть увагу! У Покровському районі Кривого Рогу 5 травня на дорозі впав літній чоловік на мотоциклі. Поряд якраз була маршрутка, яка його переїхала. Як наслідок, 71-річний дідусь одразу помер.