Днепряне заполонили центры вакцинации: как выглядит введение красной зоны
Источник:"Информатор"
В Днепре с утра 18 октября начало действовать ограничение красной зоны карантина. Как следствие, жители города начали массово идти в центры вакцинации. Поэтому там образовались гигантские очереди.
Журналисты посетили 3 места, где делают прививки от COVID-19. Ситуация с массовым наплывом посетителей в каждом из них была одинаковой.
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Все спокойно ждали своей очереди
Отмечают, что больше всего желающих вакцинироваться было в помещении культурно-делового центра "Менора". Очередь в кабинет вакцинации там была практически во всем коридоре. На фото заметно, что пришли по меньшей мере несколько сотен человек.
В 2 центрах вакцинации на улице Столярова и проспекте Богдана Хмельницкого были меньшие очереди. Однако они простирались по коридорам помещений. Очевидцы отметили, что все вели себя культурно, поэтому не было никаких споров и толкотни.
Центры вакцинации Днепра в этот день / Фото "Информатор"
Однако такая ситуация не только в Днепре. В сети появилось видео из торгового центра Fontan Sky, где вакцинируют от коронавируса. На записи заметно по меньшей мере несколько десятков человек, которые стоят в очереди.
Центр вакцинации в Одесском ТРЦ Fontan Sky: смотрите видео
Коротко об усилении карантина
15 октября приняли решение о введении карантинных ограничений красной зоны в 4 областях – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Это обусловлено тем, что уровень заболеваемости в регионах начал стремительно расти.
Поэтому там запретили посещение заведений общественного питания, ТРЦ, развлекательных заведений, театров и кинотеатров. Кроме этого ограничения коснулись и бассейнов, фитнес-центров и спортивных залов.
Ограничения в различных зонах карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала