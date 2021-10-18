Днепряне заполонили центры вакцинации: как выглядит введение красной зоны

В Днепре с утра 18 октября начало действовать ограничение красной зоны карантина. Как следствие, жители города начали массово идти в центры вакцинации. Поэтому там образовались гигантские очереди.

Журналисты посетили 3 места, где делают прививки от COVID-19. Ситуация с массовым наплывом посетителей в каждом из них была одинаковой.

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Все спокойно ждали своей очереди

Отмечают, что больше всего желающих вакцинироваться было в помещении культурно-делового центра "Менора". Очередь в кабинет вакцинации там была практически во всем коридоре. На фото заметно, что пришли по меньшей мере несколько сотен человек.

В 2 центрах вакцинации на улице Столярова и проспекте Богдана Хмельницкого были меньшие очереди. Однако они простирались по коридорам помещений. Очевидцы отметили, что все вели себя культурно, поэтому не было никаких споров и толкотни.

Центры вакцинации Днепра в этот день / Фото "Информатор"

Однако такая ситуация не только в Днепре. В сети появилось видео из торгового центра Fontan Sky, где вакцинируют от коронавируса. На записи заметно по меньшей мере несколько десятков человек, которые стоят в очереди.

Центр вакцинации в Одесском ТРЦ Fontan Sky: смотрите видео

Коротко об усилении карантина

15 октября приняли решение о введении карантинных ограничений красной зоны в 4 областях – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Это обусловлено тем, что уровень заболеваемости в регионах начал стремительно расти.

Поэтому там запретили посещение заведений общественного питания, ТРЦ, развлекательных заведений, театров и кинотеатров. Кроме этого ограничения коснулись и бассейнов, фитнес-центров и спортивных залов.



Ограничения в различных зонах карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала