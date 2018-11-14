"Днипро" и "Черкасские Мавпы" снова проиграли в Кубке Европы ФИБА

"Днипро" проиграл на выезде греческому "Арису" в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА – 86:61. В параллельном матче "Черкасские Мавпы" разгромно уступили "Баккен Берз" – 121:89.

"Арис" – "Днепр" 86:61 (24:12, 19:14, 32:26, 11:9)

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Украинцы без бремени ответственности за результат все же не смогли чувствовать себя полностью раскованными на площадке "Ариса". Лишь определенное время от начала поединка игра была более-менее ровной. В дальнейшем хозяева неустанно ушли в отрыв. Поэтому по итогам стартовой четверти греки вдвое превзошли украинцев по результативности. Такое же соотношение было и в счете на табло.

Во второй четверти ход борьбы на площадке существенных изменений не претерпел. То же на большой перерыв хозяева уже имели 17 очков преимущества. За вторую четверть игроки "Днипро" не реализовали ни одного из пяти дальних бросков. В первой четверти у них было одно такое попадание из четырех. Греки имели после первой половины 4/12 по трехам.

После перерыва украинцы не предложили хозяевам непреодолимое контригру, так что те уверенно продолжили набирать очки. Украинцы лишь несколько улучшили процент реализации. Хотя за трехочковыми отставание осталось слишком существенным. 12 из 28-ми попыток у греков против 4/19 в украинцев. Поэтому пятое подряд поражение "Днипро".

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В заключительном для себя матче евросезона команда Дениса Журавлева сыграет дома 21 ноября против финской "Катаи".

"Баккен Беар" – "Черкасские Мавпы" 121:89 (34:20, 27:22, 31:25, 29:22)

Хозяева ожидаемо мощно начали поединок. За 1:46 до конца стартовой датчане вели в счете 29:8 при полном преимуществе под щитами. И за время до конца 10-минутки гости успели набрать больше, чем за всю четверть до того – 12 очков. Хозяева же добавили еще 5, выдав в итоге 54 очка уже на старте. При этом преимущество "Баккен Беарс" по подборам достигло впечатляющей разницы 14:3.

В дальнейшем украинцы не допускали больше таких провалов, как в первой четверти. Но хозяева и без того уверенно контролировали ход поединка. Их общее преимущество в счете только росло.

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Лучшим у гостей стал Брэндон Янг – 25 очков. Руслан Отверченко набрал 17. Однако этих усилий было слишком мало, чтобы существенно повлиять на ход борьбы и общий результат.

"Черкасские Мавпы" потерпели четвертое поражение в пяти матчах. В заключительном поединке еврокубкового сезона украинцы сыграют в Румынии против "Стяуа" 21 ноября. То будет утешительный поединок за третье место в группе.

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