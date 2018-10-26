07:14
27 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 октября
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, 26 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Днипро" потерпел уже пятое поражение подряд

      57 Читати новину українською

      Вице-чемпион Украины в кризисе. "Днипро" не может победить уже пятый матч подряд.

      К двум поражениям на евроарене "Киев-Баскет" в гостях добавил днепрянам уже третье в чемпионате Украины.

      Читайте также: Украинец Темиров принес сборной четвертую медаль на чемпионате мира по борьбе

      Хозяева полностью провалили первую часть игры и на большой перерыв ушли с отставанием в 11 очков. Попытки спасти игру "Днипро" сделал в третьей четверти, сократив отставание до трех пунктов. Однако на заключительную часть матча хозяев уже не хватило.

      В итоге киевляне выиграли последнюю десятиминутку и победили в матче – 93 на 86.

      Таким образом, после шести матчей в активе "Днипро" только 9 баллов.

      Теги: Баскетбол Спорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 26 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      26 октября , 22:57 Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      26 октября , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      26 октября , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      26 октября , 21:00 Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      26 октября , 20:30 Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Артем Овдієнко
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      5 очков и 6 подборов Лищука не помогли "Валенсии" одолеть "Реал"
       30 марта 2011 , 12:10
      Чемпионат FIA GT: Экипаж Себастьяна Леба финишировал 13-м
       22 апреля 2013 , 16:44
      Дайджест: "Динамо" получил нового тренера, "Олимпиакос" впервые в сезоне потерял очки
       23 сентября 2013 , 15:30
      Англия не получит место украинского клуба в Лиге чемпионов
       27 мая 2014 , 09:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук