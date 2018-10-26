"Днипро" потерпел уже пятое поражение подряд

Вице-чемпион Украины в кризисе. "Днипро" не может победить уже пятый матч подряд.

К двум поражениям на евроарене "Киев-Баскет" в гостях добавил днепрянам уже третье в чемпионате Украины.

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Хозяева полностью провалили первую часть игры и на большой перерыв ушли с отставанием в 11 очков. Попытки спасти игру "Днипро" сделал в третьей четверти, сократив отставание до трех пунктов. Однако на заключительную часть матча хозяев уже не хватило.

В итоге киевляне выиграли последнюю десятиминутку и победили в матче – 93 на 86.

Таким образом, после шести матчей в активе "Днипро" только 9 баллов.