Так, місцевий референдум – це форма вирішення питань у громадах. Тексту законопроєкту наразі немає, однак нардепка Ольга Совгиря навела основні положення ініціативи.
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Які питання пропонують виносити на референдум
- На референдум виноситимуть питання місцевого значення – ті, що пов’язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади.
- Наприклад, затвердження статуту територіальної громади або змін до нього, дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.
На голосування можна буде вносити лише одне питання з чіткими варіантами відповідей: "так або ні". Рішення буде прийнято, якщо його підтримає більшість виборців.
Які питання не можна виносити на місцевий референдум
У законопроєкті зазначили, що на референдум я не зможуть виносити питання, які суперечать Конституції або не стосуються повноважень місцевої влади. Зокрема, ті, що спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги.
Хто зможе ініціювати референдум
- територіальна громада (щонайменше 10% виборців);
- сільська, селищна, міська рада;
- сільський, селищний, міський голова.
Взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні українці, які зареєстровані за адресою, що належить до території цієї громади.
Коли не можна буде проводити місцевий референдум
Голосування не можуть призначати і проводити при воєнному чи надзвичайному стані.
Зауважили, що рішення місцевого референдуму будуть обов’язковим для виконання. Його можна буде змінити лише через місцевий референдум не раніше ніж через 3 роки з дня його ухвалення.
Зауважимо, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. За документ Верховна Рада проголосувала ще 26 січня 2021 року.