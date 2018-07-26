Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
Наших дітей вбивають в лікарнях, давлять джипами, палять і труять в санаторіях, підривають градами.
Наші діти приносять себе в жертву за наш інфантилізм, пасивну громадянську позицію, совок і неосвіченість.
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Ці жертви не збурюють націю. Вона продовжує спати, заколихана популізмом і патерналізмом.
"Якось воно буде". "Це мене не стосується". "Це війна політиків"...
Кріпаки!
Лише кожен п'ятидесятий борсається, намагаючись і змінити країну, і захистити її. Вони мають шанс перемогти лише якщо об'єднаються.
Поки ж діти кожного з нас можуть стати наступною жертвою в будь-який момент.
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