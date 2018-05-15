К финалу Лиги Чемпионов "Укрпочта" выпустит марку: фото

В честь проведения финала Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая 2018 года, "Укрпочта" выпустит марку.

Об этом сообщили в "Укрпочте".

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Отмечается, что спецгашение состоится в Киеве в день матча, 26 мая, штемпелем "Финал Лиги Чемпионов. Киев. 2018".



Марка Финала Лиги Чемпионов

Напомним, что Финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский". В матче сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Игра начнется в 21:45.