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До и после Photoshop: фотограф показал поразительную разницу снимков

97 Читати новину українською
Фотографии до и после Photoshop
Фотографии до и после Photoshop / Соцсети

Многие пользователи сети и профессиональных фотографов используют графический редактор Photoshop для корректировки снимков. Результаты фотографий до и после исправления просто поражают.

Часто люди даже не представляют, какую кропотливую работу выполняют фотографы, прежде чем опубликовать готовый снимок. Обычно художники часами выбирают место для съемки, после чего днями редактируют фото, добавляя к обыденному кадру магические цвета.

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Насколько отличается фото до и после корректировки в Photoshop показал известный бразильский художник Гильмар Сильва. Мужчина начал проект Lugar & Photo, что в переводе означает "место и фотография". Поэтому бразилец сначала демонстрирует закулисные кадры, после чего показывает удивительный результат съемки.

Сам Гильмар Сильва признался, что своими снимками стремится не только показать волшебный мир, созданный с помощью графического редактора, но и научить фотографов правильно выбирать ракурсы для съемки и подбирать цвета. Результаты его творчества ошеломили сеть, а автор получил более 500 тысяч поклонников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Исскусство
Источник: 24 Канал
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