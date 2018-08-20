До и после выборов: какие политические партии игнорируют свои же политические обещания

Народные депутаты шести парламентских фракций поддерживали “программные законы” в течение четырех лет работы нынешнего парламента. Журналисты проанализировали индивидуально отобранные более 40 законопроектов для каждой фракции, которые совпадают с их предвыборными обязательствами.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Фракция "Оппоблока" лидирует по количеству депутатов, которые систематически игнорируют голосования законов, которые соответствуют их предвыборной программе. 80-97% таких голосований пропустили Сергей Левочкин, Ефим Звягильский, Евгений Бакулин, Вадим Рабинович, Сергей Ларин, Юлия Левочкина, Дмитрий Бобкин, Наталия Королевская, Денис Омелянович, Юрий Солод.

Партия "Оппозиционный блок"

Абсолютный лидер игнорирования законов, которые отвечают предвыборной программе "БПП", – нардеп Виталий Чепинога. Это, экс-пресс-секретарь Юлии Тимошенко, который прошел в нынешний парламент от "Блока Порошенко". Политик пропустил или не поддержал 93% голосований за программные обещания президентской политсилы.

Кроме того, более 60% ключевых голосований "БПП" проигнорировали такие ее представители: агробизнесмены Вадим Нестеренко и Вадим Кривохатько, основатель "Интернет партии Украины" Дмитрий Голубов, юрист Наталья Агафонова, сестра военного прокурора – писательница Мария Матиос.

Блок Петра Порошенко

В "Народном фронте" тройка лидеров по показателям проигнорированных "программных законопроектов" выглядит так: владелец предприятия-производителя аккумуляторов Денис Дзензерский, автор законопроекта о сокращении предметов декларирования Татьяна Донец и фигурант уголовного производства НАБУ Евгений Дейдей. Они пропустили или не поддержали более половины ключевых голосований "Народного фронта".

Партия "Народный фронт"

Ни один из "радикалов", которые на время исследования являются народными депутатами, не проигнорировал больше половины "программных законопроектов". Однако 40-43% таких голосований пропустили Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук и Оксана Корчинская. Кроме того, нардеп-радикал Андрей Артеменко выбыл из парламента после скандала с канадским гражданством и лишения украинского.



"Радикалы Ляшко"

Более 40% голосований за законы, соответствующие программе "Батькивщины", проигнорировали депутаты Владислав Бухарєв, Сергей Власенко, Игорь Луценко. Больше них пропустила только нардеп Надежда Савченко, в частности, из-за задержания за громкими обвинениями в подготовке теракта в Раде.

Партия "Батькивщина"

Во фракции "Самопомич" меньше депутатов, которые систематически не голосуют за предвыборные обещания. Больше половины ключевых голосований фракции проигнорировал только нардеп Семен Семенченко.



Партия "Объединение "Самопомич"