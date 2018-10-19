До этого Россия легко отделывалась, – экс-посол США в Германии о новых санкциях

Бывший посол США в Германии Филипп Мерфи заявил о возможности усиления давления со стороны Америки на Россию. По его словам, это будет происходить с помощью дипломатических инициатив и, безусловно, санкций.

Об этом американский дипломат рассказал в интервью Handelsblatt.

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В нашей партии (Демократической партии США, членом которой является Мерфи – "24") широко распространено мнение о том, что Россия до этого отделывалась легко. Поэтому мы примем меры,

– заверил экс-посол.

Эти меры, в частности, могут касаться и проекта строительства газопровода "Северный поток-2", однако, по мнению политика, в этом вопросе "для Европы и США лучше держаться вместе".

"Политическая система США находится в смятении, это не хорошо для отношений между Германией и Америкой. Если демократы завоюют хотя бы одну палату на выборах в Конгресс осенью, то все немного успокоится", – добавил Мерфи.

Напомним, министерство торговли Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний. По мнению министерства, действия компаний противоречат национальным интересам США. Ранее США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России. Все они связаны с разведкой и оборонным комплексом.

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ, который упорядочивает режим применения действующих санкций в отношении Кремля. В сопроводительном письме сказано, что документ направлен на строгое соблюдение антироссийских санкций. В августе Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебное кибервмешательства, а 27 августа вступил в силу еще один пакет санкций США против России.

Кроме того, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.