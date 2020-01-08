До катастрофы в Тегеране МАУ за 27 лет не потеряло ни одного пассажира

Украинская авиакомпания в 2019 году попала в список самых безопасных перевозчиков. Трагедия в Иране стала первой в истории МАУ.

До сегодняшней катастрофы МАУ входила в список авиалиний, которые имеют наименьшее количество летальных случаев.

Читать также: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

Согласно данным портала Plane Crash Info, в список компаний, которые не потеряли ни одного пассажира за последние 20 лет, попало всего 42 компании из 409 в общем, среди них – и украинский авиаперевозчик МАУ.

Что стоит знать о МАУ?

Международные Авиалинии Украины или Ukraine International Airlines – частная украинская авиакомпания, которая была основана как государственная компания в 1992 и полностью приватизирована в 2011.

Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь". Основные направления – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ, Азия.

В соответствии с Государственным реестром гражданских воздушных судов Украины, МАУ эксплуатирует 45 самолетов (данные актуальны на 8 января 2020 года). Большинство из них, это суда компании Boeing. Самому старому самолету 29 лет, а самым новым по два года. Средний возраст воздушного флота МАУ – 12 лет. Это один из самых новых флотов в Украине.



Статистические данные МАУ / Инфографика 24 канала

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил. На месте падения нашли два черных ящика.