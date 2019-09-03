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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      До конца 2020 года в оборонной сфере произойдут коренные изменения: детали

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      До 2020 года состоится распределение должностей начальника Генштаба и командующего ВСУ, – Колесник
      До 2020 года состоится распределение должностей начальника Генштаба и командующего ВСУ, – Колесник / armyinform.com.ua

      Военное командование планирует разграничить полномочия между органами управления войском. В первую очередь произойдет четкое разделение функций между Генштабом и Министерством обороны. Так же распределение полномочий состоится и в самих Вооруженных силах.

      Так, военное командование планирует разграничить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник в комментарии "Армия.Inform".

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      Главнокомандующий будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и будет оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб. При этом главнокомандующий ВСУ будет подчиняться Министру обороны,
      – подчеркнул Колесник.

      По его словам, это даст возможность улучшить систему военного управления, ведь будет четко регламентировано, кто отвечает за подготовку Вооруженных сил, а кто – за их применение.

      Кроме того, военное командование по принципам НАТО. В частности, Министерство обороны будет осуществлять контроль за Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии и будет определять оборонную политику государства. В то же время Генеральный штаб будет ее реализовывать.

      Каким сейчас является формат военного командования в Украине?Сейчас должность главнокомандующего ВСУ является высшей должностью в Вооруженных силах. Согласно действующему законодательству, ее занимает начальник Генерального штаба. То есть это, фактически, одна должность.

      В то же время центральным органом военного управления является Министерство обороны. Именно в его подчинении находятся Вооруженные силы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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