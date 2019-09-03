До конца 2020 года в оборонной сфере произойдут коренные изменения: детали
Военное командование планирует разграничить полномочия между органами управления войском. В первую очередь произойдет четкое разделение функций между Генштабом и Министерством обороны. Так же распределение полномочий состоится и в самих Вооруженных силах.
Так, военное командование планирует разграничить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник в комментарии "Армия.Inform".
К слову: Зеленский уволил эксглаву Генштаба ВСУ Муженко с военной службы
Главнокомандующий будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и будет оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб. При этом главнокомандующий ВСУ будет подчиняться Министру обороны,
– подчеркнул Колесник.
По его словам, это даст возможность улучшить систему военного управления, ведь будет четко регламентировано, кто отвечает за подготовку Вооруженных сил, а кто – за их применение.
Кроме того, военное командование по принципам НАТО. В частности, Министерство обороны будет осуществлять контроль за Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии и будет определять оборонную политику государства. В то же время Генеральный штаб будет ее реализовывать.
Каким сейчас является формат военного командования в Украине?Сейчас должность главнокомандующего ВСУ является высшей должностью в Вооруженных силах. Согласно действующему законодательству, ее занимает начальник Генерального штаба. То есть это, фактически, одна должность.
В то же время центральным органом военного управления является Министерство обороны. Именно в его подчинении находятся Вооруженные силы.
Выбор редакции
-
Разумков объяснил, почему Рада голосовала за проект Порошенко о неприкосновенностисегодня , 00:54
-
Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского3 сентября , 22:29
-
Никто не совершенен, – принц Гарри впервые ответил на обвинения в его и Меган лицемерии3 сентября , 21:21