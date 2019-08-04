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      На сколько до конца года подорожает жилье в новостройках: прогноз эксперта

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      Цены на первичном рынке недвижимости Украины вырастут до конца года
      Цены на первичном рынке недвижимости Украины вырастут до конца года / 24 канал

      Затяжной предвыборный период в Украине подходит к концу. Результаты парламентских выборов уже известны. Верховная Рада нового созыва уже вскоре должна собраться на свое первое заседание.

      Специалисты, в свою очередь, делают прогнозы, как политические перестановки в стране могут изменить жизнь обычных украинцев. Недвижимость 24 выясняла, какое влияние на результаты выборов окажут на процессы на рынке недвижимости Украины.

      Актуально! Цены на квартиры в новостройках Киева: как изменились в июле

      Руководитель отдела продаж ЖК Svitlo Park в Киеве Александр Панфилов прогнозирует, что завершение избирательного процесса и сохранение экономической стабильности должны существенно оживить первичный рынок недвижимости.

      Для сравнения он приводит цифры, что с начала года цены на жилье формата "город в городе", как наиболее ликвидное и востребованное жилье в столице, выросли лишь на 2%. В то же время стоимость строительства (стройматериалов и строительно-монтажных работ) увеличилась на 6%).

      Читайте также: Стройматериалы дорожают: как это скажется на ценах на квартиры

      Почему не поднимали цены на жилье до выборов? Специалист объясняет, что в основном застройщики воздержались от пересмотра цен, мотивируя это выжидательной позицией потенциальных покупателей в период политических перипетий.

      Пауза на рынке, связанная с продолжительностью избирательной гонки, которая затянулась на 4 месяца. Потенциальных покупателей сдерживала неизвестность, а с другой стороны – застройщики, чтобы удержать продажи, не спешили повышать цены, подтягивая их до уровня роста себестоимости строительства.

      Эксперт замечает, что за 2 недели накануне парламентских выборов на рынке чувствовалось некоторое оживление. Спровоцировано оно было прогнозами относительно обвала гривны после 21 июля. Определенная часть людей, которые имели сбережения в гривне и намеревались вложить их в приобретение недвижимости, таки решились на приобретение жилья на первичном рынке, чем и спровоцировали незначительный ажиотаж.

      вибори ринок нерухомості купівля нерухомості
      Накануне выборов на первичном рынке недвижимости было ощутимо определенное оживление

      Чего ждать от рынка до конца года? По прогнозам специалиста по продажам, вполне вероятно, что уже в ближайшие месяцы цены на первичном рынке будут существенно откорректированы.

      Во-первых, из-за оживления спроса после окончания избирательного марафона. Во-вторых, из-за активного строительного сезона – возможен рост стоимости строительства еще на 3-4 %.

      Вполне вероятно, что до конца года цены на первичном рынке недвижимости Украины увеличатся еще на 3-5% в зависимости от проекта, концепции, его расположения, планировок и т. п,
      – резюмировал Александр Панфилов.

       

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      Теги: Деньги Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Покупка недвижимости Рынок недвижимости Строительство Цены на недвижимость Первичный рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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