На сколько до конца года подорожает жилье в новостройках: прогноз эксперта

Затяжной предвыборный период в Украине подходит к концу. Результаты парламентских выборов уже известны. Верховная Рада нового созыва уже вскоре должна собраться на свое первое заседание.

Специалисты, в свою очередь, делают прогнозы, как политические перестановки в стране могут изменить жизнь обычных украинцев. Недвижимость 24 выясняла, какое влияние на результаты выборов окажут на процессы на рынке недвижимости Украины.

Актуально! Цены на квартиры в новостройках Киева: как изменились в июле

Руководитель отдела продаж ЖК Svitlo Park в Киеве Александр Панфилов прогнозирует, что завершение избирательного процесса и сохранение экономической стабильности должны существенно оживить первичный рынок недвижимости.

Для сравнения он приводит цифры, что с начала года цены на жилье формата "город в городе", как наиболее ликвидное и востребованное жилье в столице, выросли лишь на 2%. В то же время стоимость строительства (стройматериалов и строительно-монтажных работ) увеличилась на 6%).

Читайте также: Стройматериалы дорожают: как это скажется на ценах на квартиры

Почему не поднимали цены на жилье до выборов? Специалист объясняет, что в основном застройщики воздержались от пересмотра цен, мотивируя это выжидательной позицией потенциальных покупателей в период политических перипетий.

Пауза на рынке, связанная с продолжительностью избирательной гонки, которая затянулась на 4 месяца. Потенциальных покупателей сдерживала неизвестность, а с другой стороны – застройщики, чтобы удержать продажи, не спешили повышать цены, подтягивая их до уровня роста себестоимости строительства.

Эксперт замечает, что за 2 недели накануне парламентских выборов на рынке чувствовалось некоторое оживление. Спровоцировано оно было прогнозами относительно обвала гривны после 21 июля. Определенная часть людей, которые имели сбережения в гривне и намеревались вложить их в приобретение недвижимости, таки решились на приобретение жилья на первичном рынке, чем и спровоцировали незначительный ажиотаж.



Накануне выборов на первичном рынке недвижимости было ощутимо определенное оживление

Чего ждать от рынка до конца года? По прогнозам специалиста по продажам, вполне вероятно, что уже в ближайшие месяцы цены на первичном рынке будут существенно откорректированы.

Во-первых, из-за оживления спроса после окончания избирательного марафона. Во-вторых, из-за активного строительного сезона – возможен рост стоимости строительства еще на 3-4 %.

Вполне вероятно, что до конца года цены на первичном рынке недвижимости Украины увеличатся еще на 3-5% в зависимости от проекта, концепции, его расположения, планировок и т. п,

– резюмировал Александр Панфилов.

Читайте такЖЕ: