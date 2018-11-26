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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "До политических войн – нет дела": на фронті свое военное положение – ежедневно и ежеминутно

      329 Читати новину українською

      Даже на фронте, под постоянными обстрелами, военные и гражданские следят за ситуацией в Керчи и Верховной Раде, где сегодня будут принимать историческое решение – введение военного положения.

      На окраинах оккупированной Горловки война не прекращается никогда. Бойцы, которые защищают эти позиции, говорят: до политических войн им нет никакого дела. Как и раньше – будут защищать Украину.

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      Как говорят военнослужащие, в последнее время враг активизировался, начал работать с крупнокалиберных пулеметов, гранатометов. Кроме того, начали свою работу диверсионно-разведывательные группы.

      У нас задача одна – забрать нашу землю, не дать противнику прорваться, удерживать оборону. Ну, и максимально выбивать врага, защищать людей, всех родных и близких,
      – сказал военнослужащий ВСУ Владислав.

      "На нуле" свое "военное положение" ежедневно и ежеминутно, но тут тоже сегодня всю ночь смотрели, как русские захватывали на Азове украинские корабли. И слушали, как в Киеве командующие вместе с президентом принимали жесткие решения. Правда, на войне пока не очень понимают, что теперь изменится. Так же, как не очень понимают этого в окрестных селах. Туда новости идут обычно дольше, однако и здесь переживают и напуганные неопределенностью.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. 

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.

      Видео: конфликт в Азовском море

       

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия война
      Источник: 24 канал
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