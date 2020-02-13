15:30
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      До сих пор есть много проблем, – Столтенберг объяснил, что мешает спокойствию на Донбассе

      0 Читати новину українською
      Убытки за повреждение РФ украинских кораблей составляют более 2 миллионов гривен / Francisco Seco / AP

      На пути к прекращению войны на Донбассе есть много проблем. В то же время важным является продвижение в этом вопросе, в частности – нормандский формат и разведение.

      Это война, которая происходит в Европе недалеко от стран НАТО, поэтому имеет значение для всех. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Униан".

      Интересно: Столтенберг назвал условия приближения Украины к членству в НАТО

      Столтенберг отметил, что НАТО приветствует инициативу президента Владимира Зеленского ради поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

      Мы также приветствуем возобновление встреч в рамках "нормандского формата" на высоком уровне. Мы приветствуем тот факт, что мы видели обмен пленниками и что также произошло расширение некоторых участков для разведения сил,
      – пояснил Столтенберг.

      При этом он заявил, что несмотря на определенный прогресс до сих пор остается "много проблем".

      "Например, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня. Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности работать свободно и безопасно, но мы решительно поддерживаем усилия по поиску мирного урегулирования", – подчеркнул Столтенберг.

      К теме. Встреча в нормандском формате, проведение которой так долго обсуждали, состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. Следующую запланировали на апрель 2020, однако точной даты проведения нет.

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      51361
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: ОБСЕ Война на Донбассе НАТО Йенс Столтенберг Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Трамп создает для России мучительную реальность
      Лілія Шевцова 109
      сегодня , 14:40 Власти Львова поддержали создание "Народной команды "Карпаты "
      Ігор Саджениця 26
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      117
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      135
      сегодня , 12:46 Кто такая Зоряна Скалецкая: биография главы Минздрава
      23017
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук