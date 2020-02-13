До сих пор есть много проблем, – Столтенберг объяснил, что мешает спокойствию на Донбассе

На пути к прекращению войны на Донбассе есть много проблем. В то же время важным является продвижение в этом вопросе, в частности – нормандский формат и разведение.

Это война, которая происходит в Европе недалеко от стран НАТО, поэтому имеет значение для всех. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Униан".

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Столтенберг отметил, что НАТО приветствует инициативу президента Владимира Зеленского ради поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Мы также приветствуем возобновление встреч в рамках "нормандского формата" на высоком уровне. Мы приветствуем тот факт, что мы видели обмен пленниками и что также произошло расширение некоторых участков для разведения сил,

– пояснил Столтенберг.

При этом он заявил, что несмотря на определенный прогресс до сих пор остается "много проблем".

"Например, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня. Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности работать свободно и безопасно, но мы решительно поддерживаем усилия по поиску мирного урегулирования", – подчеркнул Столтенберг.

К теме. Встреча в нормандском формате, проведение которой так долго обсуждали, состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. Следующую запланировали на апрель 2020, однако точной даты проведения нет.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала