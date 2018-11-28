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      До сих пор курсируют автобусы в Москву: что происходит в Сумах, где ввели военное положение

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      Сумщина попала в список областей Украины, в которых ввели военное положение. Однако это никак не сказалось на населении и работе частных или социальных учреждений.

      Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: В Украине официально начал действовать военное положение

      Пока в Сумах не планируют создавать военно-гражданскую администрацию. Зато руководство области пообещало развернуть военный штаб, на создание которого есть 10 суток от момента введения военного положения.

      Отметим, что паники среди населения нет. Однако, интересным является тот факт, что в Сумах до сих пор курсируют автобусы по направлению Сумы – Курск и Сумы – Москва. Администрация вокзала же заверила, что пока не было распоряжения об изменении этих маршрутов.

      Единственное неудобство, о котором рассказал председатель Сумской ОГА, то это то, что будут проверять документы у сумчан и жителей области. А также предполагается усиленное патрулирование улиц в ночное время. Во время которых правоохранители могут остановить человека и проверить его документы.

      Будут вводить в приграничных районах посты на въезде и выезде. В Сумах, например, таких должно быть шесть.

      Напомним, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. Петр Порошенко заявил, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволит быстрее мобилизовать все ресурсы.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости России Военное положение в Украине Транспорт Сумы
      Источник: 24 канал
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