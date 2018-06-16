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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

До сих пор ли украинцы бойкотируют отдых в оккупированном Крыму: результаты опроса

243 Читати новину українською

Журналисты "Крым.Реалии" спросили жителей разных регионов Украины, включительно с оккупированным Донецком, будут ли они летом отдыхать в захваченном Россией Крыму.

Ответы оказались совершенно различными. Кто-то уверяет, что принципиально не поедет на полуостров; для кого-то отдых там слишком дорогой; а кто-то, наоборот, уже успел загореть под крымским солнцем.

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Вот что украинцы ответили на вопрос: "Планируете ли вы летом ехать в Крым?"

"Я туда не собираюсь, потому что я себя не буду там чувствовать безопасно".

"Там сейчас много русских, украинцев мало. Что-то отпугивает".

"В Крыму дороже, чем за рубежом. И сервис, наверное, гораздо хуже".

Нет, и очень жалею из-за этого. Я не знаю, что там сейчас происходит, и не знаю, какое там отношение к туристам из Украины.

"Он (Крым – 24 канал) в оккупации. Как можно сейчас туда ехать?"

"Я смотрел записи с видеокамер. Там так хорошо: пляжи абсолютно свободные, купайся, только некому. Ну конечно, что я не поеду, потому что это, прежде всего, аморально".

Так, позавчера только вернулся из Крыма. Побыл в гостях у внучки и вернулся. Несколько раз искупался в море, немного загорел, пообщался с людьми.

"Нет, детка. Я пенсионерка. За что же я поеду в Крым?"

"Я не вижу смысла ехать к людям, которые нам не рады, которые нас предали".

"Охотно поехала бы. Если получится – поедем".

"Я им не дам денег. Нет".

"Только доделали загранпаспорт. И уже, как то получается, за границу хотелось бы поехать. Там красивая природа, ландшафты".

Я считаю, что никто из граждан Украины туда ездить вообще не должен. Хотя бы из принципа.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма отдых
Источник: 24 канал
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