До сих пор не могу наесться, боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленником (18+)

О пребывании в плену и зверствах боевиков, о возвращении, обещаниях власти и планах на будущее – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал экс-пленник Кермля Сергей Усатюк, который был освобожден 29 декабря во время последнего обмена.

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Расскажите о себе, откуда вы? Чем занимались раньше?

Я сам из Дружковки. Работал на заводе и в похоронном бюро. Но хотел в армию, потому что знал и осознавал, что ребята погибают. Поэтому хотел пойти служить и воевать против россиян. Но меня не взяли. Хотел по контракту, но тоже отказали.

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Но дальше получилось так, что познакомился с людьми, и меня отправили туда шпионить.

Как Сергей Усатюк попал в плен

Отправили куда?

В Горловку, в ДНР. Что бы там некоторые позиции узнать. И я узнавал и передавал данные.

Для украинской стороны?

Да, для украинской стороны. Сам лично захотел и понимал, что за это будет, и не боялся. Если бы сейчас вернуть тот момент, я бы так же поступил. Не отказался бы.

Когда и при каких условиях вас взяли в плен?

В десятом месяце 2017 года я попал в плен. Приехал в Горловку, остановился в гостинице и вечером меня встретили четверо парней в военной форме. Попросили документы. Я дал паспорт. У меня поинтересовались: "Вы что гражданин Украины?" Я ответил: "Да, я гражданин Украины и я на украинской земле".

Мне сказали подождать минуточку и тут же подъехала машина сзади. Как я потом понял – это был фургон. Мне сказали лечь лицом в землю и обшманали на предмет оружия и запрещенных предметов. Проверили номер мой. И когда я поднимался, меня ударили прикладом автомата в голову. И я потерял сознание.

Очнулся только, когда меня уже били в машине. Я пришел в себя от боли. А дальше меня привезли в Горловское "МГБ". Там меня пару дней пытали, после чего отвезли на территорию завода "Изоляция".

О пытках пленных

Там начались пытки и издевательства над каждым. Мы думали, что это последние дни. Каждый день для нас был как последний день. Если выжил в один день – это хорошо, если покалечили – лечили сами друг друга. Что было под рукой, тем и лечили.



Сергея Усатюка боевики захватили в плен в 2017 году, обвинив в сотрудничестве с СБУ

Пытки каждый день у нас были – это электрошокер и тапик. Цепляли электроды на все, что могли: на ноги, на руки, на голову и на интимные места цепляли – и могли даже в одно место засунуть, чтобы добиться своего. Пытали даже те, которые сидели там в плену. Там были пацаны ДНРовцы, которые пытали нас и насиловали девушек.

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Не раз я слышал об этом. И когда лежал уже на кровати, после того, как меня избили и пытали, вечером зашел старший этой всей структуры и он кому-то из бывших военных ДНРовцев (которые тоже попали в плен – 24 канал) говорит: "Вот вам презервативы, и сейчас девушка к вам зайдет, нужно ее обработать".

Чего хотели добиться этим пытками?

Согласия на то, что я сотрудничал с СБУ, может с кем-то еще я сотрудничал, их данные, позывные. Этого я не знал, но все равно пытались чего-то от меня добиться. Добиться того, чего я не знаю. Точно так же и от других.

Был у нас такой инцидент: меня когда током пытали, в этот же день зашли и начали из автоматов стрелять в потолок. Чтобы мы боялись их, оказывали психологическое и моральное давление.

Вы до освобождения на "Изоляции" были?

После "Изоляции" в СИЗО отправили, потом осудили меня. В суде адвоката я вообще не знал, его всего лишь раз видел, когда подписывал документы. А подписывал я так: двое стоят – ФСБ-шники – бумагу мне подавали, и я подписывал. Мне не давали смотреть и читать, они сами потом дополняли, что нужно. Дали 10 лет срока.

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Если вернуться к "Изоляции", какие там были условия?

Там комнаты были. Невыносимо жить. Кормили нас просроченными продуктами, которые просроченные уже 1-3 года. И все это мы ели. Я не знал даже, что такое возможно есть.



Сергей Усатюк: Нас кормили просроченными продуктами, я не знал, что такое можно есть

Как выбраться из плена

Правда, что для того, чтобы внесли в список на обмен, так называемые ДНР/ЛНР требовали деньги?

Деньги отдавали, или переписывали что-то на них. И их депортировали. Чтобы просто отпустили, чтобы не пытали больше. Просто сил не было у людей. Лучше отдать все и начать жизнь заново, чем тратить здоровье в подвалах. Я их понимаю.

То есть, по сути, их брали в плен и затем требовали, чтобы они отдали все взамен на свободу?

Да.

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Как вы узнали, что попали в списки на обмен?

На зоне мы были изолированы. У нас был сварен забор, и рабицей покрытый верх. Чтобы мы не общались с другими зэками. Рано утром нас всех вывели, мы уже оделись, собрали вещи, которые нужны нам. Большинство людей просто оставили вещи ребятам, которые там продолжили сидеть. Потому что там забирают все: и продукты, и сигареты, в частности, мыло и станки для бритвы. Даже последние трусы – и те забирают. Просто приезжает в масках одетое управление и "шманает" все. У нас много чего забирали из личных вещей. Даже фотографии родных могли забрать, или порвать на глазах. У меня есть документы, я их спрятал в сумку, когда меня меняли, и мне просто повезло.

Жизнь после возвращения в Украину

После плена я не могу наесться, я покупаю, я прошу денег у незнакомого человека – и он мне помогает. Да, правда, вот эти документы на выплату 100 тысяч – мы написали заявление. И все. Люди нам помогают, которым мы не безразличны. Да, нам привозят продукты – и мы очень благодарны. Но, по факту, на что мы будем жить? У нас нет ничего. Мы только что из плена. Как нам жить дальше? Нам не отвечают, нам только говорят: мы вам поможем, все будет хорошо.



У Сергея нет денег на жизнь, дома парня ждет больная мать

Эти 100 тысяч, когда обещают выплатить?

Не говорят. Говорят: "Посмотрим, в ближайшее время выплатим". А в ближайшее время на что жить? За что нам снимать жилье? Я могу пойти работать, но до зарплаты, как мне жить? Мне негде деньги брать. Даже на дорогу. Домой вернуться не могу – не за что.

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Что известно о выплатах бывшим пленникам.В правительстве пообещали, что будут искать работу и жилье в регионах, где захотят поселиться освобожденные из плена. В ближайшие недели после возвращения бывшим пленникам обещали выплатить по 100 тысяч гривен помощи. Последний обмен состоялся 29 декабря 2019 года. На данный момент о выплатах ничего не известно.

Вот тогда, 29 декабря, когда вы переехали на свободную территорию Украины, вас встречали официальные лица. Как дальше все разворачивалось?

Встретили нас хорошо, очень приятно. И приятно было от того, что мы уже на украинской земле. Когда ДНРовский блокпост проехали – мы все радовались и смеялись. Военные нас встречали – спасибо им, что поддерживали нас психологически.

А когда мы прилетели в Борисполь, я рад, что нас встретил президент. А дальше нас в "Феофанию" увезли. Там нас подержали, просто чтобы показать, что нас хорошо приняли.

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Нам сказали однажды: "А кто вас заставлял туда ехать, кто вас заставлял это делать?" Да, это моя инициатива. Ты же не будешь сидеть и смотреть, как твои братья умирают.

Мы все украинцы, на нашу землю ступил наш враг – Россия. Мы их не приглашали, мы нормально жили. Почему они полезли к нам? Я очень в политику не лезу, но мне хоть и будет 25 лет только, я понимаю, что это неправильно.

Сколько вы пробыли в "Феофании" и какова была причина перевода в "Лесную поляну"?

Уже выписка была. Закончилось время пребывания. Плюс меня обследовали. Сказали, что у меня все в порядке. А у меня со здоровьем не все в порядке. Я с психологом общаюсь каждый день. После того как меня током пытали (на голову надевали, на уши вешали). Я не забываю некоторые моменты, я даже боюсь общаться с людьми, боюсь не сдержаться. Мне люди здесь в "Лесной поляне" помогают, психологи помогают, лекарствами помогают. А в "Феофании" мне отказывали.

На 10 дней еще остаетесь, затем возвращаетесь домой. Какие планы?

Найду сначала, где мне жить. А потом работа, жилье, чтобы своесобственное было. А потом семью буду заводить, жену найду себе хорошую, и детей буду заводить.

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Не опасетесь ли возвращаться назад в Донецкую область, хотя уже и на свободную территорию?

Даже здесь у нас враги есть, которые думают о ДНР. Но я их не боюсь. Я знаю, что я на своей земле. Я никого не боюсь. Чего мне бояться, если я на своей земле? У нас есть права. Мы можем добиться того, чтобы наказали людей, которые мешают нам нормально жить.



Сергей Усатюк: Я их не боюсь, я знаю, что я на своей земле

По состоянию на 4 февраля 2020 года Сергея Усатюка уже выписали из "Лесной поляны" и отправили домой в Дружковку, хотя бывший пленник, по его словам, должен быть в санатории еще до 8 февраля.

Что известно об обменах пленными в 2019 году

Первый при президенте Владимира Зеленского обмен пленными с РФ состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных Александр Кольченко, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Следующий обмен пленными состоялся 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах пророссийских боевиков прилетели в Киев. В Украину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев: 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев. Украина передала российской стороне 124 удерживаемых лиц. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.