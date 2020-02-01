До сих пор не простили Бандеру: потеплеют ли отношения Украины и Польши

Президент Польши Анджей Дуда во время визита Зеленского в Варшаву предложил Украине вместе отпраздновать 100-летие "Чуда на Висле" – битвы украинско – польских войск против СССР. Что это за битва и означает ли это начало потепления в отношениях двух государств? Об этом-далее в статье.

"Напряжение украино-польских отношений является самым высоким со времен обретения Украиной независимости", – сказал польский историк и аналитик Лукаш Адамский в 2018 году.

И действительно, между Украиной и Польшей существует множество нерешенных исторических вопросов, которые иногда выливаются в откровенное разжигание ненависти. Разрушенные мемориалы воинам УПА, вандализм на могилах Львовских орлят, запрет "бандеровской идеологии", угрозы международными санкциями, пикеты у посольств и тому подобное.

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Впрочем, в последнее время градус конфликтов снизился, а президенты обеих стран начали акцентировать внимание на общей "хорошей" истории, где украинцы и поляки сотрудничают и помогают друг другу. Но вспомним, с чего все начиналось.

Польша и Степан Бандера

Пожалуй, ни одна историческая фигура не вызывает столько споров между украинцами и поляками, как лидер Организации Украинских Националистов Степан Бандера. 30 января 2017 года лидер консервативной польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пригрозил, что Польша будет блокировать все европейские амбиции Украины, если политики не пересмотрят свое отношение к деятелям ОУН-УПА. И эти угрозы не были бы убедительными, если бы партия Качиньского не имела бы большинства в польском парламенте.

"Наше сообщение очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете", – резюмировал тогда глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Вандализм на памятнике УПА в Грушовичах / Фото prostir.pl

На том Польша не остановилась. В 2018 году сейм принял закон, предусматривающий ответственность за "отрицание преступлений Бандеры". За соответствующую символику можно попасть за решетку. В украинском МИДЕ это назвали политизацией истории и призывали к конструктивности.

Такое решение польского сейма является результатом жесткой национальной политики исторической памяти. И она затрагивает не только Украину. В частности, на этом же заседании предлагали ввести ответственность за употребление словосочетания "польские концлагеря" (когда имеют в виду немецкие концлагеря на территории Польши). Премьер Израиля раскритиковал закон, потому что увидел в нем попытку поляков откреститься от участия в Холокосте.

Отдельной частью политики польской правящей партии является антикоммунизм. Из-за этого недавно возник конфликт между Польшей и Россией.