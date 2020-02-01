До сих пор не простили Бандеру: потеплеют ли отношения Украины и Польши
Президент Польши Анджей Дуда во время визита Зеленского в Варшаву предложил Украине вместе отпраздновать 100-летие "Чуда на Висле" – битвы украинско – польских войск против СССР. Что это за битва и означает ли это начало потепления в отношениях двух государств? Об этом-далее в статье.
"Напряжение украино-польских отношений является самым высоким со времен обретения Украиной независимости", – сказал польский историк и аналитик Лукаш Адамский в 2018 году.
И действительно, между Украиной и Польшей существует множество нерешенных исторических вопросов, которые иногда выливаются в откровенное разжигание ненависти. Разрушенные мемориалы воинам УПА, вандализм на могилах Львовских орлят, запрет "бандеровской идеологии", угрозы международными санкциями, пикеты у посольств и тому подобное.
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Впрочем, в последнее время градус конфликтов снизился, а президенты обеих стран начали акцентировать внимание на общей "хорошей" истории, где украинцы и поляки сотрудничают и помогают друг другу. Но вспомним, с чего все начиналось.
Польша и Степан Бандера
Пожалуй, ни одна историческая фигура не вызывает столько споров между украинцами и поляками, как лидер Организации Украинских Националистов Степан Бандера. 30 января 2017 года лидер консервативной польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пригрозил, что Польша будет блокировать все европейские амбиции Украины, если политики не пересмотрят свое отношение к деятелям ОУН-УПА. И эти угрозы не были бы убедительными, если бы партия Качиньского не имела бы большинства в польском парламенте.
"Наше сообщение очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете", – резюмировал тогда глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
Вандализм на памятнике УПА в Грушовичах / Фото prostir.pl
На том Польша не остановилась. В 2018 году сейм принял закон, предусматривающий ответственность за "отрицание преступлений Бандеры". За соответствующую символику можно попасть за решетку. В украинском МИДЕ это назвали политизацией истории и призывали к конструктивности.
Такое решение польского сейма является результатом жесткой национальной политики исторической памяти. И она затрагивает не только Украину. В частности, на этом же заседании предлагали ввести ответственность за употребление словосочетания "польские концлагеря" (когда имеют в виду немецкие концлагеря на территории Польши). Премьер Израиля раскритиковал закон, потому что увидел в нем попытку поляков откреститься от участия в Холокосте.
Отдельной частью политики польской правящей партии является антикоммунизм. Из-за этого недавно возник конфликт между Польшей и Россией.
Вторая мировая война
В начале этого года Качиньский в интервью Bild заявил, что считает Советский союз виновным в развязывании Второй мировой войны наравне с Третьим Рейхом. Он отметил, что Россия должна выплачивать компенсации так же, как это делает Германия.
В России на это отреагировали резко и напомнили Польше о том, как она принимала участие в разделе Чехословакии в рамках Мюнхенского сговора 1938 года.
После перепалки министров иностранных дел Россия пошла в информационную атаку. Вопросы Второй мировой начали по-своему трактовать российские пропагандисты, посвящать критике Польше целые сюжеты и передачи. Однако, сильнейшим ударом было рассекречивание документов об освобождении Варшавы.
В этих документах выборочно собраны свидетельства о зверствах поляков в немецких концлагерях. События Варшавского восстания и освобождения польской столицы подавались с акцентом на террористическую деятельность польской Армии Крайовой и расстрелы евреев с украинцами. При этом, из документов будто выпадали факты антинацистской деятельности поляков.
Рассекреченный протокол разведчика 1-го Белорусского фронта от 4 декабря 1944 года
Манипуляции вокруг Второй мировой войны давно стали частью дипломатических отношений между Европейскими государствами. Сама война была вызвана многими факторами: неудачная Версальская система договоров, провал Восточного пакта, Мюнхенский сговор, пакт Молотова-Риббентропа тому подобное. В вине главных агрессоров, стран "Оси" – никто не сомневается. Вопрос заключается в том, какие государства допустили эту трагедию, поощряя или подавляя народ агрессора?
Чтобы точно указать на страны, которые это допустили, надо постараться. По этому поводу всегда есть несколько точек зрения и каждая из них, больше или меньше, имеет право на существование. Этим удачно пользуются политики, которые продвигают свое видение исторических событий в международных отношениях.
Вопрос Второй мировой войны и антисемитизма активно раскручивался за несколько дней до Всемирного форума памяти Холокоста. На этом форуме выступил президент РФ Владимир Путин. Президент Польши Анджей Дуда проигнорировал приглашение из-за того, что ему не предоставили слова.
Неожиданно на форум не приехал и Президент Украины Владимир Зеленский. Он решил отдать свои билеты жертвам Холокоста, которые не смогли попасть на мероприятие. Зато Зеленский приехал в Варшаву в честь 75-летия освобождения "Освенцима" и поддержал Польшу в споре с Россией.
Польша и польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста,
– сказал президент Украины.
Диалог начался?
Не только на словах политики обменялись симпатиями. В октябре 2019 года в Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии. Много времени Институт национальной памяти запрещал проводить эксгумацию из-за случаев вандализма на мемориалах УПА в Польше. Однако, теперь мораторий сняли.
Польша также сделала шаг навстречу. В Варшаве согласовали реставрацию и взять под защиту мемориал УПА, который повредили радикалы 20 января 2020 года.
Впоследствии польский президент Анджей Дуда на брифинге с Зеленским предложил совместно отметить 100-летие Варшавской битвы, в которой украинско-польские войска победили большевистскую армию.
Что известно о Варшавской битве?
Когда дела у Украинской народной республики во главе с Симоном Петлюрой шли совсем плохо, украинская власть была вынуждена пойти на союз с соседней Польшей. Стороны заключили Варшавский договор, по которому Польша признавала УНР как суверенное государство, однако западноукраинские земли оставались за поляками. Границу установили по реке Збруч. С этого момента Польша и УНР совместно противостояли Красной армии, которая продвигалась на Варшаву. Украинские войска держали отдельные участки фронта и принимали участие в разнообразных военных операциях. Когда советские войска уже подходили к Варшаве – поляки и украинцы совместными усилиями пошли в контрнаступление и заставили противника отступать. Саму битву окрестили "Чудом на Висле". После окончания войны Польша заключила с СССР Рижский мир, которым фактически аннулировала Варшавский договор. Земли Украины фактически поделили между собой два государства.
Контрнаступление польско-украинских войск под Варшавой / инфографика maxpark.com
После указанных событий на галицких землях началась жесткая полонизация. В 1924 году Польша запретила использовать украинский язык в государственных учреждениях. На украинских землях начали появляться осадники – переселенцы-колонизаторы из Польши. Однако, политики, обычно, не упоминают в речах весь исторический контекст, потому что в таком случае не получится никакого дипломатического диалога с одной страной мира.
И хотя Зеленский не дал четкого ответа, мы видим, что страны готовы акцентировать внимание на общих достижениях и продвигать их в качестве ведущих.
Почему Варшавская битва важна для украинско-польских отношений?
Эксперт из Центра политических студий "Доктрина" Глеб Парфенов в комментарии 24 каналу рассказал, почему Украине и Польше важно отмечать эту совместную дату на международном уровне.
Создание УССР, как "независимое" формирование давало Москве возможность говорить, что в Украине происходит гражданская война и что мир возможен только тогда, когда он будет подписан не только с РСФСР, но и УССР, – сказал Парфенов.
По словам эксперта, Российская Федерация фактически использует большевистскую схему. Россия навязывает Украине переговоры с ЛДНР. Делает это подобно тому, как большевики навязывали УНР и Польше мирное соглашение с СССР. Боевики на Донбассе, кстати, признают преемственность от советской марионетки – Донецко-криворожской республики.
"Польша сейчас находится в определенном ренессансе – имеет рост экономики и промышленности. Все это – не без помощи украинских мигрантов. Мы имеем много общих точек как экономических так и политических, и именно поэтому мы должны найти определенный исторический консенсус. Болезненные исторические вопросы – это определенная трещина, которая позволяет политикам раскалывать союзные отношения", – отметил он.
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