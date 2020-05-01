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      До сих пор щемит в сердце и начинает трясти: освобожденный из плена вспомнил пытки боевиков

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      Сергей Мироныч рассказал, как попал в плен боевиков и что в нем пережил
      Сергей Мироныч рассказал, как попал в плен боевиков и что в нем пережил / Фото: ОПУ

      Освобожденный из плена луганских боевиков Сергей Мироныч рассказал, что ему пришлось пережить в подвалах боевиков. Кроме того, 58-летний мужчина вспомнил, как попал в руки российских наемников, и рассказал, что планирует делать после освобождения.

      Сергей Мироныч говорит, что после подвалов ему до сих пор больно ходить. Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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      По его словам, иногда бывает, что начинается щемить в сердце, а все тело трясет. Тогда бывший пленник просто падает. Все потому, что в подвалах постоянно били по ногам.

      В 2016 году на День Независимости я стоял на остановке. Тогда подъехал микроавтобус, они выбежали в масках, ударили автоматом и забросили в автобус,
      – рассказывает пленник.

      Мироныч вспоминает, что когда он проснулся после удара, его же велосипед был буквально завязан у него на голове. Напротив сидел главарь луганских боевиков Леонид Пасечник.

      "Отвезли меня в подвалы и постоянно били дня 3-4. Говорили, что я хотел взорвать нефтебазу. Она еще с 1981 года непригодна, но они это все специально делали. Потом снова били и говорили, что я совершил покушение на Плотницкого", – заявил освобожденный из плена.

      Он также утверждает, что боевики обвиняли его в "измене родине". На что пленник ответил им, что его Родина Украина.

      Сергей Мироныч также отметил, что в Министерстве обороны Украины после освобождения спрашивали о его дальнейших планах – куда именно он планирует отправиться.

      Я сказал, что еду в Лисичанск. Мне сказали, что предоставят там общежитие,
      – подчеркнул освобожденный пленник.

      Что известно о Сергее Мироныч?
      Он родился 1 января 1962 года. Его боевики задержали в Луганске на День Независимости Украины в 2016 году по обвинению в попытке заминировать луганскую нефтебазу.

      Позже так называемый "суд" боевиков приговорил его к 20 годам лишения свободы. Его отпустили 16 апреля 2020 года в рамках обмена пленными.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Луганска Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости Украины Новости политики
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